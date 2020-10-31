«Бернли» — «Челси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 31 октября 2020 года

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 31 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Челси».

«Бернли»

Команда из одноименного города в Англии сыграла в пяти турах чемпионата. Но в этих матчах ей удалось набрать всего 1 очко. Поэтому в таблице АПЛ «бордовые» занимают 18 место.

В Премьер-лиге подопечные Шона Дайча лишь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. В первом туре АПЛ «Бернли» на «Кинг Пауэр» уступил «Лестеру» (2:4).

Затем в чемпионате было домашнее поражение от «Саутгемптона» (0:1). А в трех октябрьских встречах бордовые проиграли «Ньюкаслу» (1:3), расписали мировую с «Вест Бромвичем» (0:0) и уступили «Тоттенхэму» (0:1).

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В Кубке лиги «Бернли» удалось добраться до 1/8 финала. Сперва на стадии 1/32 команда Дайча прошла «Шеффилд Юнайтед» по пенальти (1:1, 5:4), затем она одолела «Миллуол» в 1/16 (2:0). А вот в поединке с «Ман Сити» бордовые ожидаемо провалились (0:3).

«Челси»

Лондонская команда провела шесть туров в чемпионате, в ходе которых она внесла в свою копилку 9 баллов. В таблице Премьер-лиги синие идут десятыми.

Несмотря на громкие летние приобретения, «Челси» пока играет невнятно. В десяти матчах во всех соревнованиях «аристократы» победили всего 4 раза.

В конце сентября команда Фрэнка Лэмпарда попрощалась с Кубком лиги, уступив в 1/8 «Тоттенхэму» по пенальти (1:1, 4:5). А после победы в АПЛ над «Кристал Пэлас» (4:0) «пенсионеры» дважды потеряли очки.

В пятом туре «Челси» дома разошелся миром с «Саутгемптоном» (3:3), а на «Олд Траффорд» была нулевая ничья с «МЮ» (0:0). В Лиге чемпионов лондонцы заработали 1 балл в матче с «Севильей» (0:0) и разгромили «Краснодар» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.95, ничья оценивается в 4.58, а победа «Челси» — в 1.56.

В текущем сезоне лондонская команда еще ни разу не выигрывала 2 матча подряд. Учитывая, что прошлые туры завершились вничью, нетрудно догадаться, что коллектив Лэмпарда поднапряжется, чтобы затащить игру против «Бернли», который сейчас не в форме.

Но для этого новички «Челси» должны показать себя во всей красе у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.60. 0