«Ницца» — «Лилль». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 25 октября 2020 года

В воскресенье, 25 октября, «Ницца» на своем поле примет «Лилль» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ницца» — «Лилль».

«Ницца»

«Ницца» занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 13 очков.

«Орлята» в нынешнем сезоне одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Подопечные Патрика Виейра обыграли «Ланс» (2:1), «Страсбур» (2:0), «Нант» (2:1) и «Сент-Этьен» (3:1), разошлись миром с «Бордо» (0:0), а также уступили «Монпелье» (1:3) и «Пари Сен-Жермен» (0:3).

В групповом этапе Лиги Европы «красно-черные» стартовали с крупного поражения от «Байера» (2:6).

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После травмы у «Ниццы» восстанавливается полузащитник Джефф Рейне.

«Лилль»

«Лилль» возглавляет турнирную таблице чемпионата Франции с 17 набранными очками.

На счету «догов» пять побед и две ничьи и семи сыгранных турах.

Команда Кристофа Галтье выиграла у «Реймса» (1:0), «Метца» (1:0), «Нанта» (2:0), «Страсбура» (3:0) и «Ланса» (4:0), а также поделила очки с «Ренном» (1:1) и «Марселем» (1:1).

«Лилль» тоже начал выступления в Лиге Европы, но он стартовал с победы над пражской «Спарты» (4:1).

Серьезных кадровых проблем у «Лилля» на данный момент нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лилля» — 2.15, победа «Ниццы» — 3.40, ничья — 3.60.

Судя по стартовым играм сезона, «доги» действительно пребывают в лучшей форме, ведь пока не потерпели ни одного поражения.

Показательной является и их уверенная победа в Лиге Европы, где «орлята» не смогли оказать достойного сопротивления «Байеру».

Да, в пользу «Ниццы» говорит фактор домашнего поля, но нам кажется, что этого слишком мало для того, чтобы рассчитывать на очки. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

В семи матчах Лиги 1 «Лилль» пропустил всего два мяча, что говорит о его сильной обороне. Таким образом, можно также присмотреться к ставке «обе команды забьют: нет» за 1.88. 0