«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года

25 октября в 5-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» сыграет с «Удинезе». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Удинезе».

«Фиорентина»

«Фиорентина», которая в прошлой Серии А финишировал на десятой позиции, в текущем сезоне после неплохого усиления совсем не радуют результатами.

За четыре проведенных тура «фиалки» одержали лишь одну победу, одолев еще в первом игровом дне на своем стадионе «Торино» со счетом 1:0. После того они дважды проиграли и раз поделили очки с оппонентом.

Сперва состоялось два фиаско подряд — от «Интера» (3:4) в Милане и от «Сампдории» (1:2) на своей территории. В минувшем туре «лилии» в гостях не справились со «Специей», сыграв 2:2, выигрывая уже до 4-й минуты 2:0.

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За последние шесть домашних встреч Серии А «Фиорентина» проиграла лишь одну игру, дважды сыграла вничью и трижды праздновала викторию.

«Удинезе»

«Удинезе», закончивший минувший чемпионат Италии на 13-м месте, в новом сезоне пока также особо не впечатляет, выиграв лишь раз при трех фиаско.

Победа состоялась в минувшем игровом дне, когда фриульцы в родных стенах смогли перестрелять «Парму» (3:2), а до этого они уступили в гостях 0:1 «Вероне», а также на своем поле 0:2 «Специи» и 0:1 «Роме».

В последнее время «зебры» на выезде играют довольно-таки неплохо, выиграв четыре игры, в которых даже не пропускали, и две встречи проиграли.

Календарь и таблица Серии А

В минувшем сезоне «Фиорентина» во Флоренции одолела фриульцев (1:0), а в Удине команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.82, победа «Удинезе» — 4.60, ничья — 3.70.

Хотя «Фиорентина» в нынешнем первенстве начала выступать не очень удачно, но она вполне дома может справиться с не особо стабильными фриульцами.

Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0