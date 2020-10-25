ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик БэмфордБэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик «Астон Вилла» — «Лидс»АПЛ. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «МанСити» потерял очки в Лондоне Футболисты «Динамо»РПЛ. «Динамо» выиграло у «Сочи», «Зенит» примет «Рубин»
  • 18:56
    • «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Реалу» в «Эль Класико»
  • 18:26
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 15:52
    • «Динамо» набрало три очка в матче с «Сочи»
  • 20:48
    • «Аякс» одержал самую крупную победу в истории чемпионата Голландии
  • 19:38
    • «Локомотив» продолжил победную серию в КХЛ
  • 19:27
    • «Авангард» в результативном поединке обыграл «Автомобилист»
  • 18:33
    • «Бавария» разгромила «Айнтрахт» перед матчем с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Фиалки» сломят сопротивление фриульцев?

    «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Удинезе»
    Франк Рибери
    25 октября в 5-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» сыграет с «Удинезе». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Удинезе».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Октября 2020 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина», которая в прошлой Серии А финишировал на десятой позиции, в текущем сезоне после неплохого усиления совсем не радуют результатами.

    За четыре проведенных тура «фиалки» одержали лишь одну победу, одолев еще в первом игровом дне на своем стадионе «Торино» со счетом 1:0. После того они дважды проиграли и раз поделили очки с оппонентом.

    Сперва состоялось два фиаско подряд — от «Интера» (3:4) в Милане и от «Сампдории» (1:2) на своей территории. В минувшем туре «лилии» в гостях не справились со «Специей», сыграв 2:2, выигрывая уже до 4-й минуты 2:0.

    Все прогнозы на Серию А

    За последние шесть домашних встреч Серии А «Фиорентина» проиграла лишь одну игру, дважды сыграла вничью и трижды праздновала викторию.

    «Удинезе»

    «Удинезе», закончивший минувший чемпионат Италии на 13-м месте, в новом сезоне пока также особо не впечатляет, выиграв лишь раз при трех фиаско.

    Победа состоялась в минувшем игровом дне, когда фриульцы в родных стенах смогли перестрелять «Парму» (3:2), а до этого они уступили в гостях 0:1 «Вероне», а также на своем поле 0:2 «Специи» и 0:1 «Роме».

  • Ночь ярких дублеров. В «Тоттенхэме» заблистал Винисиус, в «Лестере» — Ихеаначо
  • В футбольной Лиге Европы состоялся первый тур группового этапа
  • Сегодня

    • В последнее время «зебры» на выезде играют довольно-таки неплохо, выиграв четыре игры, в которых даже не пропускали, и две встречи проиграли.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем сезоне «Фиорентина» во Флоренции одолела фриульцев (1:0), а в Удине команды сыграли вничью со счетом 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.82, победа «Удинезе» — 4.60, ничья — 3.70.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Хотя «Фиорентина» в нынешнем первенстве начала выступать не очень удачно, но она вполне дома может справиться с не особо стабильными фриульцами.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хабиб — Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  1.78
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Урал — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Беневенто — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бордо — Ним
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05 19/10/2020     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры