«Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги 1 25 октября 2020 года

25 октября в рамках 8 тура французской Лиги 1 «Бордо» примет «Ним». Матч состоится на стадионе «Матмут Атлантик». Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — «Ним».

«Бордо»

В активе «Бордо» после шести туров девять очков и 12 место. Но хозяева чуть выше в таблице с отрывом в один балл.

Уже трижды в этом сезоне коллектив сыграл вничью со счетом 0:0. И как ни странно, во всех случаях это были домашние матчи.

В гостях команда Жана-Луи Гассе уступила «Лансу» (1:2) и одержала победу над «Анже» (0:2), а также проиграла «Марселю» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Удивительно, конечно, но «Бордо» пропускал только в двух из семи предыдущих матчей. Пока что жирондинцы одержали только две победы в Лиге 1.

«Ним»

В новом сезоне Лиги 1 команда стартовала с победы и поражения. Сперва «Ним» со счетом 4:0 разгромил «Брест», а во втором туре проиграл «Нанту» (1:2).

Затем «Ним» потерпел поражение в домашней игре с «Ренном» (2:4), а вот выездной матч с «Лионом» завершился без забитых мячей.

В последних матчах «крокодилы»на своем поле поделили очки с «Лансом» (1:1), на выезде одержали вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Монпелье» (1:0).

В прошлом туре клуб потерпел разгром от ПСЖ (0:4) дома. После сеи туров Лиги 1 «Ним» с восемью очками идет на 16-м месте.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка на матч — «Бордо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30. 0