ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик БэмфордБэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик «Астон Вилла» — «Лидс»АПЛ. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «МанСити» потерял очки в Лондоне Футболисты «Динамо»РПЛ. «Динамо» выиграло у «Сочи», «Зенит» примет «Рубин»
  • 18:56
    • «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Реалу» в «Эль Класико»
  • 18:26
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 18:11
    • «Краснодар» и «Спартак» огласили составы
  • 15:52
    • «Динамо» набрало три очка в матче с «Сочи»
  • 19:27
    • «Авангард» в результативном поединке обыграл «Автомобилист»
  • 18:33
    • «Бавария» разгромила «Айнтрахт» перед матчем с «Локомотивом»
  • 17:53
    • «Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории»
    Все новости спорта

    Одержит ли «Бордо» свою третью победу?

    «Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги 1 25 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Бордо Прогнозы на Ним Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ним»
    «Бордо» идет на 12 месте
    25 октября в рамках 8 тура французской Лиги 1 «Бордо» примет «Ним». Матч состоится на стадионе «Матмут Атлантик». Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — «Ним».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 25 Октября 2020 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 17:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Бордо»

    В активе «Бордо» после шести туров девять очков и 12 место. Но хозяева чуть выше в таблице с отрывом в один балл.

    Уже трижды в этом сезоне коллектив сыграл вничью со счетом 0:0. И как ни странно, во всех случаях это были домашние матчи.

    В гостях команда Жана-Луи Гассе уступила «Лансу» (1:2) и одержала победу над «Анже» (0:2), а также проиграла «Марселю» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Удивительно, конечно, но «Бордо» пропускал только в двух из семи предыдущих матчей. Пока что жирондинцы одержали только две победы в Лиге 1.

    «Ним»

    В новом сезоне Лиги 1 команда стартовала с победы и поражения. Сперва «Ним» со счетом 4:0 разгромил «Брест», а во втором туре проиграл «Нанту» (1:2).

    Затем «Ним» потерпел поражение в домашней игре с «Ренном» (2:4), а вот выездной матч с «Лионом» завершился без забитых мячей.

  • Ночь ярких дублеров. В «Тоттенхэме» заблистал Винисиус, в «Лестере» — Ихеаначо
  • В футбольной Лиге Европы состоялся первый тур группового этапа
  • Сегодня

    • В последних матчах «крокодилы»на своем поле поделили очки с «Лансом» (1:1), на выезде одержали вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Монпелье» (1:0).

    В прошлом туре клуб потерпел разгром от ПСЖ (0:4) дома. После сеи туров Лиги 1 «Ним» с восемью очками идет на 16-м месте.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Бордо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Локомотив — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хабиб — Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  1.78
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Урал — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05 19/10/2020     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги 1 25 октября 2020 года. Прогноз на «Бордо» — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры