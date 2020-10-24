«Лацио» — «Болонья». Прогноз и ставки на чемпионат Италии 24 октября 2020 года

«Лацио» встретится на своем поле с «Болоньей» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Игра состоится 24 октбяря в Риме, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Болонья».

«Лацио»

Возможно, пока еще рано говорить, что «Лацио» провалил начало новой кампании в Серии А, но первые матчи точно не добавили оптимизма болельщикам римского клуба.

После четырех туров в активе «лациале» лишь четыре очка, с которыми они находятся где-то в подвале турнирной таблицы.

Хотя начиналось все довольно неплохо, в первом туре «Лацио» выиграл в гостях у «Кальяри», ни разу не пропустил, но потом что-то пошло не так.

В трех предыдущих турах команда Симоне Индзаги набрала лишь три очка. Особенно неприятными стали матчи с «Аталантой» и «Сампдорией», в которых «Лацио» пропустил в общей сложности семь мячей.

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Однако все не так уж и плохо. Во-первых, в начале октября «Лацио» достойно провел домашний матч с «Интером» (1:1), а несколько дней назад наказал на своем поле дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче Лиги чемпионов. Эти результаты показывают, что «Лацио» пока рано вычеркивать даже из списка претендентов на Скудетто.

«Болонья»

Тем временем «Болонья» в первых четырех турах набрала только три очка. Очевидно, что у команды есть проблемы, хотя игра команды, особенно в нападении, выглядит очень даже симпатично.

В прошлом туре «Болонья» проиграла дома «Сассуоло», ведя в счете 3:1. Судя по всему, команда Синиши Михайловича рано поверила в успех. Соперник трижды поразил ворота «россоблу» в течение всего лишь 13 минут.

Оба гостевых матча «Болонья» тоже проиграла. Сначала «Милану», а потом новичку лиги «Беневенто». Успокаивать может разве что тот факт, что «Болонья» в каждом матче регулярно создает моменты, но реализация пока подводит.

Единственную пока что победу «Болонья» одержала в домашней игре с «Пармой» (4:1).

Прогноз и ставка

На «Лацио» букмекеры предлагают поставить за 1.77, на ничью за 4.30, а на «Болонью» — за 4.85.

После успеха в матче с Дортмундом «Лацио» будет в отличном расположении духа, и это, безусловно, поможет хозяевам в предстоящей игре.

Ставка — победа «Лацио» с форой (-1) за 2.32. Римляне должны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Вторая ставка — тотал «Лацио» больше 2,0 за 2.08. 0