«Лацио» — «Болонья». Прогноз и ставки на чемпионат Италии 24 октября 2020 года

«Лацио»
Возможно, пока еще рано говорить, что «Лацио» провалил начало новой кампании в Серии А, но первые матчи точно не добавили оптимизма болельщикам римского клуба.
После четырех туров в активе «лациале» лишь четыре очка, с которыми они находятся где-то в подвале турнирной таблицы.
Хотя начиналось все довольно неплохо, в первом туре «Лацио» выиграл в гостях у «Кальяри», ни разу не пропустил, но потом что-то пошло не так.
В трех предыдущих турах команда Симоне Индзаги набрала лишь три очка. Особенно неприятными стали матчи с «Аталантой» и «Сампдорией», в которых «Лацио» пропустил в общей сложности семь мячей.
Однако все не так уж и плохо. Во-первых, в начале октября «Лацио» достойно провел домашний матч с «Интером» (1:1), а несколько дней назад наказал на своем поле дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче Лиги чемпионов. Эти результаты показывают, что «Лацио» пока рано вычеркивать даже из списка претендентов на Скудетто.
«Болонья»
Тем временем «Болонья» в первых четырех турах набрала только три очка. Очевидно, что у команды есть проблемы, хотя игра команды, особенно в нападении, выглядит очень даже симпатично.
В прошлом туре «Болонья» проиграла дома «Сассуоло», ведя в счете 3:1. Судя по всему, команда Синиши Михайловича рано поверила в успех. Соперник трижды поразил ворота «россоблу» в течение всего лишь 13 минут.
Оба гостевых матча «Болонья» тоже проиграла. Сначала «Милану», а потом новичку лиги «Беневенто». Успокаивать может разве что тот факт, что «Болонья» в каждом матче регулярно создает моменты, но реализация пока подводит.
Единственную пока что победу «Болонья» одержала в домашней игре с «Пармой» (4:1).
Прогноз и ставка
На «Лацио» букмекеры предлагают поставить за 1.77, на ничью за 4.30, а на «Болонью» — за 4.85.
После успеха в матче с Дортмундом «Лацио» будет в отличном расположении духа, и это, безусловно, поможет хозяевам в предстоящей игре.
Ставка — победа «Лацио» с форой (-1) за 2.32. Римляне должны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Вторая ставка — тотал «Лацио» больше 2,0 за 2.08. 0