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    Сможет ли «Карабах» набрать очки на поле «Маккаби»?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Карабах». Прогноз (к. 3.95) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Карабах»
    «Маккаби» Тель-Авив
    «Маккаби» из Тель-Авива встретится на своем поле с «Карабахом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 22 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Карабах».

    «Маккаби»

    В конце сентября «Маккаби» остановился в шаге от группового раунда Лиги чемпионов. В решающем раунда квалификации клуб из Тель-Авива проиграл по сумме двух матчей «Зальцбургу» с общим счетом 2:5.

    Но важно отметить, что в первой игре из-за коронавируса «Маккаби» остался без половины состава, но все равно провел достойный матч.

    В итоге «Маккаби» автоматически получил место в групповом этапе Лиги Европы. Так случается со всеми, кто доходит до заключительного раунда квалификации в ЛЧ.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Также интересно, что «Маккаби» перед встречей с «Зальцбургом» спокойно прошел «Ригу», «Судуву» и брестское «Динамо», не пропустив в этих матчах ни одного мяча.

    «Карабах»

    «Карабах» тоже пытался попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но эта история завершилась после третьего раунда квалификации. Азербайджанский клуб проиграл в серии пенальти норвежскому «Мольде».

    Перед этим же «Карабах» прошел македонский «Силекс» и молдавский «Шериф».

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    • В решающем раунде отборочного турнира в Лиге Европы «Карабах» одержал, наверное, свою самую эффектную победу в этом сезоне. Команда Курбана Курбанова разгромила на выезде варшавскую «Легию» со счетом 3:0.

    В прошлом сезоне «Карабах» в шести матчах группового этапа Лиги Европы набрал пять очков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Маккаби» букмекеры предлагают поставить за 1.95, на ничью за 3.55, а на «Карабах» — за 4.33.

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    Сложно отдать кому-то предпочтение, это явно один из тех случаев, когда можно сказать, что фаворита в предстоящем матче нет.

    При этом игра, скорее всего будет закрытой, больше двух голов команды вряд ли забьют.

    Ставка — ничья + тотал матча меньше 2,5 за 3.95. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант. 0:0 или 1:1 — два счета, которые идеально подходят для такого матча. 0

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Карабах». Прогноз (к. 3.95) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.95
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