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    Прервется ли серия неудач «Удинезе»?

    «Удинезе» — «Парма». Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Парма»
    «Удинезе» идет на последнем месте
    В четвертом туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Дача Арена» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Октября 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:00 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.50
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    «Удинезе»

    В прошлом сезоне «Удинезе» был ближе к зоне вылета, чем — еврокубков. Клуб занял 13 позицию с 45 очками по итогам 38 туров.

    Команда опередила опасное 18-е место на 10 очков. От зоны Лиги Европы она отстала на 17 баллов.

    В межсезонье коллектив провел четыре поединка. В этих товарищеских встречах он дважды победил и дважды проиграл.

    Все прогнозы на Серию А

    В трех стартовых фриульцы проиграли «Вероне» (0:1), «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1), потому идут на последнем месте. Тем самым их серия из поражений уже составляет пять матчей.

    «Парма»

    В минувшем чемпионате Италии «Парма» набрала 49 очков и заняла итоговое 11-е место. Неплохо для команды с не самым сильным составом.

    Результат, к слову, могут еще лучше, если бы «Парма» не провалила большую часть летних матчей. В какой-то момент команда выдала серию из семи матчей без побед с шестью поражениями.

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    • В сентябре «Парма» провела четыре матча и одержала три победы. Однако в стартовом туре нового сезона Серии А «Крестоносцы» проиграли дома «Наполи» (0:2).

    Во втором туре они снова уступили — «Болонье» (1:4), после чего смогли-таки выиграть — у «Вероны» (1:0). Теперь клуб занимает 16 позицию.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,89.

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    Успех гостей оценивается в 4,55, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка на матч — победа «Удинезе» или ничья, и обе команды забьют за 2,19. 0

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    «Удинезе» — «Парма». Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19
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