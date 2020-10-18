«Удинезе» — «Парма». Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Дача Арена» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Парма».

«Удинезе»

В прошлом сезоне «Удинезе» был ближе к зоне вылета, чем — еврокубков. Клуб занял 13 позицию с 45 очками по итогам 38 туров.

Команда опередила опасное 18-е место на 10 очков. От зоны Лиги Европы она отстала на 17 баллов.

В межсезонье коллектив провел четыре поединка. В этих товарищеских встречах он дважды победил и дважды проиграл.

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В трех стартовых фриульцы проиграли «Вероне» (0:1), «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1), потому идут на последнем месте. Тем самым их серия из поражений уже составляет пять матчей.

«Парма»

В минувшем чемпионате Италии «Парма» набрала 49 очков и заняла итоговое 11-е место. Неплохо для команды с не самым сильным составом.

Результат, к слову, могут еще лучше, если бы «Парма» не провалила большую часть летних матчей. В какой-то момент команда выдала серию из семи матчей без побед с шестью поражениями.

В сентябре «Парма» провела четыре матча и одержала три победы. Однако в стартовом туре нового сезона Серии А «Крестоносцы» проиграли дома «Наполи» (0:2).

Во втором туре они снова уступили — «Болонье» (1:4), после чего смогли-таки выиграть — у «Вероны» (1:0). Теперь клуб занимает 16 позицию.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,89.

Успех гостей оценивается в 4,55, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка на матч — победа «Удинезе» или ничья, и обе команды забьют за 2,19. 0