Финляндия — Ирландия. Прогноз и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Сборная Финляндии сыграет на своем поле с Ирландией в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 14 октября в Хельсинки, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Финляндия — Ирландия.

Финляндия

Сборная Финляндии занимает второе место в своей группе Лиги наций. На данный момент «Суоми» претендуют на выход в элитный дивизион. После трех матчей в активе финнов шесть очков.

В начале сентября Финляндия проиграла дома Уэльсу, но после этого одержала сенсационную победу над Ирландией.

В начале октября финны перед играми в Лиге наций провели товарищескую встречу с Польшей. По всей видимости, настроя на этот матч у сборной Финляндии не было, о чем свидетельствует счет — 5:1 в пользу поляков.

Зато в официальной игре с Болгарией в минувшие выходные финны одержали победу со счетом 2:0.

Ирландия

Тем временем Ирландия этой осенью еще не выигрывала. Более того, ирландцы на прошлой неделе упустили последний шанс попасть в финальную часть чемпионата Европы. В квалификационном матче против Словакии ирландские футболисты уступили в серии пенальти.

И в целом результаты Ирландии слегка удручают. Можно даже сказать, что это одна из самых скучных сборных Европы. Только за последние пару лет шесть матчей с участием Ирландии завершились вничью со счетом 0:0.

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Последний раз Ирландия обыгрывала серьезного соперника в гостевом матче три года назад. Тогда ирландцы одержали выездную победу над Уэльсом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу Финляндии за 2.37, на ничью за 3.06, а на Ирландию — за 3.32.

Это тот случай, когда на 99,9 процента знаешь, что в матче будет забит максимум один гол. Только не знаешь, в чьи ворота будет забит этот единственный гол.

Поэтому можно даже провести небольшой эксперимент — сделать сразу три ставки на точный счет. На 1:0 в пользу Финляндии за 5.30, на 0:0 за 6.65 и на 0:1 за 6.65. Четвертого, как говорится, тут не дано. Если зайдет хотя бы одна, уже будет неплохая прибыль. 0