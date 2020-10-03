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    «Кельн» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Бундеслиги 2 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Боруссия» М
    «Гладбах» пока не знает побед
    В третьем туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Боруссия» Менхенгладбах. Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 3 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Октября 2020 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Кельн»

    В прошлом сезоне Бундеслиги «Кельн» боролся за выживание. Команда заняла 14 позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

    Между тем, от 16 строчки стыковых матчей за право выступать в элитном дивизионе ее отделило пять баллов.

    В межсезонье «Козлы» провели шесть контрольных поединков, в которых одержали пять побед и один раз проиграл.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В новом сезоне клуб провел три матча. В Кубке Германии он разгромил «Альтглинике» со счетом 6:0. В двух стартовых турах Бундеслиги коллектив проиграл «Хоффенхайму» (2:3) и «Арминии» (0:1).

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

    В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

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    • В последнем контрольном матче «Боруссия» М разгромила «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

    В стартовых турах новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Унион Берлин» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50. 0

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    «Кельн» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Бундеслиги 2 октября 2020 года. Прогноз на «Кельн» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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