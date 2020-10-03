«Кельн» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Бундеслиги 2 октября 2020 года

В третьем туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Боруссия» Менхенгладбах. Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 3 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Боруссия» М.

«Кельн»

В прошлом сезоне Бундеслиги «Кельн» боролся за выживание. Команда заняла 14 позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

Между тем, от 16 строчки стыковых матчей за право выступать в элитном дивизионе ее отделило пять баллов.

В межсезонье «Козлы» провели шесть контрольных поединков, в которых одержали пять побед и один раз проиграл.

Все прогнозы на Бундеслигу

В новом сезоне клуб провел три матча. В Кубке Германии он разгромил «Альтглинике» со счетом 6:0. В двух стартовых турах Бундеслиги коллектив проиграл «Хоффенхайму» (2:3) и «Арминии» (0:1).

«Боруссия» Менхенгладбах

Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

В последнем контрольном матче «Боруссия» М разгромила «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

В стартовых турах новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Унион Берлин» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50. 0