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    Сможет ли «Астон Вилла» продлить победную серию?

    «Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.9) и ставки на матч чемпионата Англии 28 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Астон Вилла»
    Джек Грилиш
    Прогноз на «Фулхэм» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 19:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 2.55
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в новом сезоне провел уже четыре матча — два в рамках АПЛ и еще два — в Кубке лиги.

    Старт в чемпионате Англии получился для команды Скотта Паркера неудачным — два поражения и семь пропущенных мячей. В первом туре «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» — 0:3, а затем уступил «Лидсу» — 3:4.

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    В итоге «дачники» расположились на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

    А вот в Кубке лиги «Фулхэму» удалось пройти два раунда. Сперва команда обыграла «Ипсвич» (1:0), а затем — «Шеффилд Уэндсдей» (2:0).

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в новом чемпионате Англии пока провела только один матч, так как игра 1-го тура против «Манчестер Сити» была перенесена.

    Во 2-м туре «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

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    Победная серия команды в новом сезоне насчитывает три матча. Еще две виктории «Астон Вилла» добыла в Кубке Лиги. Там команде Дина Смита удалось обыграть «Бертон» со счетом 3:1 и «Бристоль Сити» со счетом 3:0.

    Прогноз

    На победу «Фулхэма» букмекеры дают коэффициент 2,88, на ничью — 3,48, а на победу «Астон Виллы» — 2,62.

    Прогноз на матч — «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,90. 0

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