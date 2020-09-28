«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.9) и ставки на матч чемпионата Англии 28 сентября 2020 года

Прогноз на «Фулхэм» — «Астон Вилла».

«Фулхэм»

«Фулхэм» в новом сезоне провел уже четыре матча — два в рамках АПЛ и еще два — в Кубке лиги.

Старт в чемпионате Англии получился для команды Скотта Паркера неудачным — два поражения и семь пропущенных мячей. В первом туре «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» — 0:3, а затем уступил «Лидсу» — 3:4.

Все прогнозы на футбол

В итоге «дачники» расположились на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

А вот в Кубке лиги «Фулхэму» удалось пройти два раунда. Сперва команда обыграла «Ипсвич» (1:0), а затем — «Шеффилд Уэндсдей» (2:0).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в новом чемпионате Англии пока провела только один матч, так как игра 1-го тура против «Манчестер Сити» была перенесена.

Во 2-м туре «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Победная серия команды в новом сезоне насчитывает три матча. Еще две виктории «Астон Вилла» добыла в Кубке Лиги. Там команде Дина Смита удалось обыграть «Бертон» со счетом 3:1 и «Бристоль Сити» со счетом 3:0.

Прогноз

На победу «Фулхэма» букмекеры дают коэффициент 2,88, на ничью — 3,48, а на победу «Астон Виллы» — 2,62.

Прогноз на матч — «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,90. 0