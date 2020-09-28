«Болонья» — «Парма». Прогноз (к. ) и ставки на матч Серии А 28 сентября 2020 года

28 сентября состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» примет «Парму» на стадионе «Ренато Далл'Ара». Начало поединка в 21:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Парма».

«Болонья»

«Болонья» предыдущий чемпионат завершила на 12-м месте в таблице Серии А.

Команда Синиши Михайловича завершала сезон не лучшим образом — лишь 3 победы после возобновления при 4 ничьих и 5 поражениях.

Перед началом кампании 2020-2021 «Болонья» провела два контрольных матча — со счетом 2:0 удалось обыграть «Феральписало», а затем матч против «Виртус Энтелла» завершился вничью — 0:0.

В первом туре нового сезона итальянского первенства «россоблу» проиграли на выезде «Милану» (0:2).

«Парма»

В минувшем чемпионате Италии «Парма» набрала 49 очков и заняла итоговое 11-е место. Неплохо для команды с не самым сильным составом.

Результат, к слову, могут еще лучше, если бы «Парма» не провалила большую часть летних матчей. В какой-то момент команда выдала серию из семи матчей без побед с шестью поражениями.

В сентябре «Парма» провела четыре матча и одержала три победы. Однако в стартовом туре нового сезона Серии А «Крестоносцы» проиграли дома «Наполи» (0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 3,80, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Болонья» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,25. 0