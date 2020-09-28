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    Кто одержит первую победу в сезоне?

    «Болонья» — «Парма». Прогноз (к. ) и ставки на матч Серии А 28 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Парма»
    «Болонья» проиграла в первом туре «Милану»
    28 сентября состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» примет «Парму» на стадионе «Ренато Далл'Ара». Начало поединка в 21:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2020 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Болонья»

    «Болонья» предыдущий чемпионат завершила на 12-м месте в таблице Серии А.

    Команда Синиши Михайловича завершала сезон не лучшим образом — лишь 3 победы после возобновления при 4 ничьих и 5 поражениях.

    Перед началом кампании 2020-2021 «Болонья» провела два контрольных матча — со счетом 2:0 удалось обыграть «Феральписало», а затем матч против «Виртус Энтелла» завершился вничью — 0:0.

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    В первом туре нового сезона итальянского первенства «россоблу» проиграли на выезде «Милану» (0:2).

    «Парма»

    В минувшем чемпионате Италии «Парма» набрала 49 очков и заняла итоговое 11-е место. Неплохо для команды с не самым сильным составом.

    Результат, к слову, могут еще лучше, если бы «Парма» не провалила большую часть летних матчей. В какой-то момент команда выдала серию из семи матчей без побед с шестью поражениями.

    В сентябре «Парма» провела четыре матча и одержала три победы. Однако в стартовом туре нового сезона Серии А «Крестоносцы» проиграли дома «Наполи» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 3,80, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Болонья» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,25. 0

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    «Болонья» — «Парма». Прогноз (к. ) и ставки на матч Серии А 28 сентября 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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