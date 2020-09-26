«Боруссия» М — «Унион». Прогноз (к. 2.20) и ставки на Бундеслигу 26 сентября 2020 года

В субботу, 26 сентября, «Боруссия» Менхенгладбах встретится с «Унион» Берлин во 2-м туре чемпионата Германии. Матч состоится 26 сентября в Менхенгладбахе, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Унион».

«Боруссия» Менхенгладбах

Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

В последнем контрольном матче «Боруссия» М разгромила «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

В стартовом туре новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде.

«Унион» Берлин

По итогам прошлого сезона «Унион» Берлин занял 11 позицию. Отставание от зоны еврокубков составило восемь очков.

Поскольку отрыв от «стыкового» 16 места составил 10 баллов, новичок чемпионата Германии явно преуспел.

В межсезонье клуб провел семь товарищеских встреч, в которых одержал четыре победы.

В первом официальном поединке команда победила «Карлсруэ» (1:0) в Кубке Германии, а в стартовом туре Бундеслиги проиграл дома «Аугсбургу» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Гладбах» выиграет и первый, и второй таймы за 2,20. 0