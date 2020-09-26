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    Одержит ли «Гладбах» первую победу в Бундеслиге?

    «Боруссия» М — «Унион». Прогноз (к. 2.20) и ставки на Бундеслигу 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Унион»
    «Гладбах» проиграл в первом туре
    В субботу, 26 сентября, «Боруссия» Менхенгладбах встретится с «Унион» Берлин во 2-м туре чемпионата Германии. Матч состоится 26 сентября в Менхенгладбахе, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Унион».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Сентября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
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    «Боруссия» Менхенгладбах

    Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

    В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

    В последнем контрольном матче «Боруссия» М разгромила «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В стартовом туре новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде.

    «Унион» Берлин

    По итогам прошлого сезона «Унион» Берлин занял 11 позицию. Отставание от зоны еврокубков составило восемь очков.

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    • Поскольку отрыв от «стыкового» 16 места составил 10 баллов, новичок чемпионата Германии явно преуспел.

    В межсезонье клуб провел семь товарищеских встреч, в которых одержал четыре победы.

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    В первом официальном поединке команда победила «Карлсруэ» (1:0) в Кубке Германии, а в стартовом туре Бундеслиги проиграл дома «Аугсбургу» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гладбах» выиграет и первый, и второй таймы за 2,20. 0

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