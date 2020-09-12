«Урал» — «Химки». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 12 сентября 2020 года

«Урал»
После шести сыгранных туров «Урал» находится на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету шесть очков, одержав пока одну викторию.
Эту победу клуб из Екатеринбурга добыл в четвертом туре, неожиданно дома одолев «Краснодар» со счетом 1:0.
Еще трижды «шмели» расписали мировые — в родных стенах с «Локомотивом» (1:1), а также в гостях с «Рубином» (1:1) и «Сочи» (0:0). Два раза они уходили с поля поверженными, уступив на своей арене «Динамо» (0:2) и на выезде «Ростову» (0:1).
Три домашних поединка этого первенства принесли «Уралу» один выигрыш при одной ничьей и поражении, разница мячей — 2:3.
«Химки»
Перед стартом седьмого тура РПЛ подмосковный коллектив набрал всего три пункта и идет на предпоследнем 15 месте в турнирной таблице.
Стартовали «красно-черные» с домашнего поражения от ЦСКА (0:2), после чего сыграли вничью на выезде с «Сочи» (1:1).
Затем «Химки» уступили в двух матчах подряд — «Тамбову» (0:1) в гостях и «Ахмату» (1:2) в родных стенах. В двух последующих игровых днях они расписали мировые с «Арсеналом» в Туле и дома с «Ротором» (по 1:1).
В гостях химчане в текущем чемпионате дважды сыграли вничью и однажды потерпели фиаско, разница мячей — 2:3.
Последний раз эти команды играли между собой этим летом в полуфинале Кубка России. И тогда химчане в Екатеринбурге выиграли со счетом 3:1.
Прогноз и ставка на «Урал» — «Химки»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.34.
На викторию «Химок» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.50
В атаке оба клуба играют крайне слабо, забив три и четыре гола соответственно, так что в очном противостоянии этих команд ждать обилия голов не приходится. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0