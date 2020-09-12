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    «Ливерпуль» против новичка АПЛ: победа и много голов?

    «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лидс»
    Юрген Клопп
    В рамках 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Лидс». Матч пройдет 12 сентября на «Энфилде». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лидс».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начинает новый сезон в статусе чемпиона Англии — этот титул «красным» удалось завоевать впервые за 30 лет.

    Прошлый сезон уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» завершал нестабильно, из-за чего упустил шанс установить новый рекорд АПЛ по очкам. Однако закончить чемпионат все же удалось на мажорной ноте — победы над «Челси» (5:3) и «Ньюкаслом» (3:1).

    Для «Ливерпуля» сезон уже стартовал — команда Юргена Клоппа провела матч за Суперкубок Англии, в котором уступила «Ливерпулю». В основное время команды победителя не выявили (1:1), а в серии пенальти «красные» забили на один удар меньше (4:5).

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    • В рамках подготовки к сезону «Ливерпуль» провел несколько товарищеских матчей. В частности, «красные» обыграли «Штутгарт» (3:0), сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2) и разгромили «Блэкпул» (7:2).

    «Лидс»

    «Лидс» по итогам прошлого сезона также добился громкого для себя достижения — команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.

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    Команда Марсело Бьелсы уверенно выиграла Чемпионшип, опередив своего ближайшего преследователя «Вест Бромвич» на 10 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Причем завершал сезон «Лидс» серией из шести подряд побед, в которых команда забила 15 голов, а пропустила всего 2 раза.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» дается коэффициент 1,304, на ничью — 6,30, а на победу «Лидса» — 11,00.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0

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    «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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