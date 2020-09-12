«Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 12 сентября 2020 года

В рамках 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Лидс». Матч пройдет 12 сентября на «Энфилде». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лидс».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» начинает новый сезон в статусе чемпиона Англии — этот титул «красным» удалось завоевать впервые за 30 лет.

Прошлый сезон уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» завершал нестабильно, из-за чего упустил шанс установить новый рекорд АПЛ по очкам. Однако закончить чемпионат все же удалось на мажорной ноте — победы над «Челси» (5:3) и «Ньюкаслом» (3:1).

Для «Ливерпуля» сезон уже стартовал — команда Юргена Клоппа провела матч за Суперкубок Англии, в котором уступила «Ливерпулю». В основное время команды победителя не выявили (1:1), а в серии пенальти «красные» забили на один удар меньше (4:5).

В рамках подготовки к сезону «Ливерпуль» провел несколько товарищеских матчей. В частности, «красные» обыграли «Штутгарт» (3:0), сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2) и разгромили «Блэкпул» (7:2).

«Лидс»

«Лидс» по итогам прошлого сезона также добился громкого для себя достижения — команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.

Команда Марсело Бьелсы уверенно выиграла Чемпионшип, опередив своего ближайшего преследователя «Вест Бромвич» на 10 очков.

Календарь и таблица АПЛ

Причем завершал сезон «Лидс» серией из шести подряд побед, в которых команда забила 15 голов, а пропустила всего 2 раза.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» дается коэффициент 1,304, на ничью — 6,30, а на победу «Лидса» — 11,00.

Прогноз и ставка на матч — победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0