«Спартак-2» — «Балтика». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

В среду, 9 сентября, «Спартак-2» в 8-м туре розыгрыша ФНЛ на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Балтика».

«Спартак-2»

«Спартак-2», который по итогам прошлого сезона только из-за расширение лиги сохранил прописку, в текущем первенстве после шести матчей идет на шестой позиции.

Минувший тур москвичи пропустили в Брянске с местным «Динамо» по причине коронавируса у хозяев, а игровым днем ранее на своем поле уступили дублю «Краснодара» — 1:2.

Перед эти «красно-белые» выиграли четыре встречи и раз сыграли вничью, поделив очки в дерби с «Торпедо» (1:1).

Виктории состоялись над «Чертаново», «Томью» (по 2:1), «Акроном» (1:0) и «Иртышем» (5:0).

«Балтика»

«Балтика» после семи проведенных туров разместилась на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 14 очков, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

В минувшем игровом дне калининградцы потерпели первое фиаско в первенстве, уступив на выезде дублю «Краснодара» со счетом 1:3.

До этого «балтийцы» делили очки с «Крылышками» (0:0) и «Торпедо» (1:1) в выездных поединках, а также обыгрывали «Волгарь», «Шинник» (по 2:0) и «Акрон» (1:0) дома, и «Факел» (1:0) вне родных стен.

В сезоне-2019/20 эти коллективы успели провести лишь одну игру, в которой «Спартак-2» выиграл в Калининграде (1:0), первенством ранее команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз на «Спартак-2» — «Балтика»

Прогнозируем, что поединок коллективов из верхушки турнирной таблицы принесет забитые мячи в обе стороны. Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да за 1.71. 0