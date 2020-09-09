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    Все новости спорта

    «Спартак-2» и «Балтика» огорчат друг друга?

    «Спартак-2» — «Балтика». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Балтика»
    Игрок «Балтики»
    В среду, 9 сентября, «Спартак-2» в 8-м туре розыгрыша ФНЛ на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2020 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 16:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Спартак-2»

    «Спартак-2», который по итогам прошлого сезона только из-за расширение лиги сохранил прописку, в текущем первенстве после шести матчей идет на шестой позиции.

    Минувший тур москвичи пропустили в Брянске с местным «Динамо» по причине коронавируса у хозяев, а игровым днем ранее на своем поле уступили дублю «Краснодара» — 1:2.

    Перед эти «красно-белые» выиграли четыре встречи и раз сыграли вничью, поделив очки в дерби с «Торпедо» (1:1).

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    «Балтика»

    «Балтика» после семи проведенных туров разместилась на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 14 очков, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

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    В минувшем игровом дне калининградцы потерпели первое фиаско в первенстве, уступив на выезде дублю «Краснодара» со счетом 1:3.

    До этого «балтийцы» делили очки с «Крылышками» (0:0) и «Торпедо» (1:1) в выездных поединках, а также обыгрывали «Волгарь», «Шинник» (по 2:0) и «Акрон» (1:0) дома, и «Факел» (1:0) вне родных стен.

    В сезоне-2019/20 эти коллективы успели провести лишь одну игру, в которой «Спартак-2» выиграл в Калининграде (1:0), первенством ранее команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз на «Спартак-2» — «Балтика»

    Прогнозируем, что поединок коллективов из верхушки турнирной таблицы принесет забитые мячи в обе стороны. Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да за 1.71. 0

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    «Спартак-2» — «Балтика». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Спартак-2» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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