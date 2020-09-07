Северная Ирландия — Норвегия. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2020 года

Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии провалила минувший розыгрыш Лиги наций, проиграв все четыре поединка Боснии и Австрии с общим счетом 2:7.
В отборочном турнире к Евро-2020 ольстерцы выступили чуть лучше, но не завоевали билет в финальную часть, уступив два первых места Германии и Нидерландам, обойдя только Белоруссию и Эстонию.
Североирландцы в квалификационной компании к континентальному первенству одержали четыре виктории (все над нижестоящими коллективами), раз сыграли вничью и трижды проиграли.
Новый турнир ЛН Северная Ирландия начала с выездной игры против Румынии, где смогла вырвать ничью (1:1), играя больше часа в меньшинстве.
Норвегия
Норвегия по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций смогла повысится в классе, выиграв группу с Болгарией, Кипром и Словенией, победив в четырех играх при одной ничьей и поражении.
Прямой билет на Евро-2020 норвежцы завоевать не смогли (но еще есть квота через ЛН), заняв третье место в отборочной группе, пропустив вперед себя Испанию и Швецию, а оставив позади себя Румынию, Фареры и Мальту.
Отметим, что северяне в той квалификации уступили лишь раз (испанцам 1:2 в гостях), четыре встречи выиграли и пять матчей свели вничью.
Эту компанию Лиги наций норвежцы начали неудачно, проиграв в родных стенах Австрии со счетом 1:2, где дебютный гол за Норвегию забил Эрлинг Холанн.
Последний раз эти коллективы играли между собой в отборе ЧМ-2018, и тогда команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1. Стоит отметить, что за всю историю противостояний этих сборных ни разу не была зафиксирована ничья.
Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Норвегии предлагают — 2.50.
На викторию Северной Ирландии дают — 3.30, ничья оценена — в 3.00
Прогнозируем, что в предстоящем поединке команды сыграют между собой вничью в первый раз в истории. Наша ставка на эту игру — ничья. 0