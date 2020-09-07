Северная Ирландия — Норвегия. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2020 года

В понедельник, 7 сентября, в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сборная Северной Ирландии встретится с национальной командой Норвегии во втором туре Лиги наций дивизиона Б группы 1. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии провалила минувший розыгрыш Лиги наций, проиграв все четыре поединка Боснии и Австрии с общим счетом 2:7.

В отборочном турнире к Евро-2020 ольстерцы выступили чуть лучше, но не завоевали билет в финальную часть, уступив два первых места Германии и Нидерландам, обойдя только Белоруссию и Эстонию.

Североирландцы в квалификационной компании к континентальному первенству одержали четыре виктории (все над нижестоящими коллективами), раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Новый турнир ЛН Северная Ирландия начала с выездной игры против Румынии, где смогла вырвать ничью (1:1), играя больше часа в меньшинстве.

Норвегия

Норвегия по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций смогла повысится в классе, выиграв группу с Болгарией, Кипром и Словенией, победив в четырех играх при одной ничьей и поражении.

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Прямой билет на Евро-2020 норвежцы завоевать не смогли (но еще есть квота через ЛН), заняв третье место в отборочной группе, пропустив вперед себя Испанию и Швецию, а оставив позади себя Румынию, Фареры и Мальту.

Отметим, что северяне в той квалификации уступили лишь раз (испанцам 1:2 в гостях), четыре встречи выиграли и пять матчей свели вничью.

Эту компанию Лиги наций норвежцы начали неудачно, проиграв в родных стенах Австрии со счетом 1:2, где дебютный гол за Норвегию забил Эрлинг Холанн.

Последний раз эти коллективы играли между собой в отборе ЧМ-2018, и тогда команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1. Стоит отметить, что за всю историю противостояний этих сборных ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Норвегии предлагают — 2.50.

На викторию Северной Ирландии дают — 3.30, ничья оценена — в 3.00

Прогнозируем, что в предстоящем поединке команды сыграют между собой вничью в первый раз в истории. Наша ставка на эту игру — ничья. 0