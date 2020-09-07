ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айлендерс« вышли в финал Востока впервые за 27 лет и 11-й раз в историиНХЛ. «Айлендерс» разгромили «Филадельфию» в седьмом матче серии и вышли в финал Востока Лионель Месси«Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
  • 19:06
    • Гасли выиграл Гран-при Италии
  • 17:44
    • Дзюба, Джикия и Кудряшов выйдут в основе сборной России на матч с Венгрией
  • 16:20
    • Ахметов вернулся в общую группу ЦСКА
  • 13:33
    • Месси сдал тест на коронавирус
  • 12:11
    • Аршавин: Кокорин — самый сильный нападающий в России
    Все новости спорта

    Будет ли первая мировая в истории этих сборных?

    Северная Ирландия — Норвегия. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Северной Ирландии Прогнозы на Сборная Норвегии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Норвегия
    Эрлинг Холанн
    В понедельник, 7 сентября, в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сборная Северной Ирландии встретится с национальной командой Норвегии во втором туре Лиги наций дивизиона Б группы 1. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия.

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии провалила минувший розыгрыш Лиги наций, проиграв все четыре поединка Боснии и Австрии с общим счетом 2:7.

    В отборочном турнире к Евро-2020 ольстерцы выступили чуть лучше, но не завоевали билет в финальную часть, уступив два первых места Германии и Нидерландам, обойдя только Белоруссию и Эстонию.

    Североирландцы в квалификационной компании к континентальному первенству одержали четыре виктории (все над нижестоящими коллективами), раз сыграли вничью и трижды проиграли.

  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
  • Рассказываем все, что нужно знать о втором сезоне Лиги наций УЕФА
  • 01/09/2020

    • Новый турнир ЛН Северная Ирландия начала с выездной игры против Румынии, где смогла вырвать ничью (1:1), играя больше часа в меньшинстве.

    Норвегия

    Норвегия по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций смогла повысится в классе, выиграв группу с Болгарией, Кипром и Словенией, победив в четырех играх при одной ничьей и поражении.

    Все прогнозы на футбол

    Прямой билет на Евро-2020 норвежцы завоевать не смогли (но еще есть квота через ЛН), заняв третье место в отборочной группе, пропустив вперед себя Испанию и Швецию, а оставив позади себя Румынию, Фареры и Мальту.

    Отметим, что северяне в той квалификации уступили лишь раз (испанцам 1:2 в гостях), четыре встречи выиграли и пять матчей свели вничью.

  • «Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
  • Аргентинец не хотел, но его вынудили остаться в каталонском клубе
  • Вчера

    • Эту компанию Лиги наций норвежцы начали неудачно, проиграв в родных стенах Австрии со счетом 1:2, где дебютный гол за Норвегию забил Эрлинг Холанн.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в отборе ЧМ-2018, и тогда команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1. Стоит отметить, что за всю историю противостояний этих сборных ни разу не была зафиксирована ничья.

    Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Норвегии предлагают — 2.50.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    На викторию Северной Ирландии дают — 3.30, ничья оценена — в 3.00

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке команды сыграют между собой вничью в первый раз в истории. Наша ставка на эту игру — ничья. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Венгрия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Словения — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ирландия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Испания — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сербия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Косово — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мальта — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Чорич — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шаповалов — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер Майами — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная Португалии — первый победитель Лиги Наций
  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
    • 19:50 01/09/2020     Лионель Месси
  • Трансферный дайджест. 25-31 августа
    • 20:21 31/08/2020     Лионель Месси
  • Уход Месси из «Барселоны». Почему закон может оказаться на стороне аргентинца?
    • 13:15 31/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Северная Ирландия — Норвегия. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2020 года. Прогноз на Северная Ирландия — Норвегия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры