«Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года

В 1 туре французской Лиги 1 «Монпелье» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон» 15 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».

«Монпелье»

Команда из одноименного города в приостановленном сезоне Лиги 1 находилась на восьмом месте в таблице. За 28 туров она успела набрать 40 очков.

Команда одержала только две победы в пяти последних матчах прошлого сезона. «Монпелье» обыграл «Страсбург» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0.

В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».

В четырех контрольных поединках межсезонья «Палладины» одержали лишь одну победу при двух ничьих.

«Лион»

В Лиге 1, которая завершилась досрочно, «Лион» стал лишь седьмым. После этого команда провела всего три официальных матча.

Сперва в финале Кубка французской лиги «Лион» потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1).

Затем французский клуб продолжил выступление в плей-офф Лиги чемпионов, где сотворил две сенсации.

Сперва команда Руди Гарсии выбила из борьбы «Ювентус» (1:0 в первой игре, которая состоялась еще до паузы в сезоне, и 1:2 во второй). А в четвертьфинале «Лион» сумел пройти «Манчестер Сити» — 3:1.

Даже в полуфинале против «Баварии» «Ткачи» имели моменты, чтобы огорчить фаворита, но все же уступили мюнхенцам — 0:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,79, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 2,25.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,05. 0