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    Сохранит ли «Лион» свою лигочемпионскую форму?

    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лион»
    «Лион» дошел до полуфинала ЛЧ сезона 2019/2020
    В 1 туре французской Лиги 1 «Монпелье» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон» 15 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Августа 2020 года
    Монпелье
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Монпелье 16:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    Команда из одноименного города в приостановленном сезоне Лиги 1 находилась на восьмом месте в таблице. За 28 туров она успела набрать 40 очков.

    Команда одержала только две победы в пяти последних матчах прошлого сезона. «Монпелье» обыграл «Страсбург» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0.

    В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».

    В четырех контрольных поединках межсезонья «Палладины» одержали лишь одну победу при двух ничьих.

    «Лион»

    В Лиге 1, которая завершилась досрочно, «Лион» стал лишь седьмым. После этого команда провела всего три официальных матча.

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    • Сперва в финале Кубка французской лиги «Лион» потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1).

    Затем французский клуб продолжил выступление в плей-офф Лиги чемпионов, где сотворил две сенсации.

    Сперва команда Руди Гарсии выбила из борьбы «Ювентус» (1:0 в первой игре, которая состоялась еще до паузы в сезоне, и 1:2 во второй). А в четвертьфинале «Лион» сумел пройти «Манчестер Сити» — 3:1.

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    Даже в полуфинале против «Баварии» «Ткачи» имели моменты, чтобы огорчить фаворита, но все же уступили мюнхенцам — 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,79, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 2,25.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,05. 0

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    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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