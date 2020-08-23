«Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года

«Монпелье»
Команда из одноименного города в приостановленном сезоне Лиги 1 находилась на восьмом месте в таблице. За 28 туров она успела набрать 40 очков.
Команда одержала только две победы в пяти последних матчах прошлого сезона. «Монпелье» обыграл «Страсбург» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0.
В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».
В четырех контрольных поединках межсезонья «Палладины» одержали лишь одну победу при двух ничьих.
«Лион»
В Лиге 1, которая завершилась досрочно, «Лион» стал лишь седьмым. После этого команда провела всего три официальных матча.
Сперва в финале Кубка французской лиги «Лион» потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1).
Затем французский клуб продолжил выступление в плей-офф Лиги чемпионов, где сотворил две сенсации.
Сперва команда Руди Гарсии выбила из борьбы «Ювентус» (1:0 в первой игре, которая состоялась еще до паузы в сезоне, и 1:2 во второй). А в четвертьфинале «Лион» сумел пройти «Манчестер Сити» — 3:1.
Даже в полуфинале против «Баварии» «Ткачи» имели моменты, чтобы огорчить фаворита, но все же уступили мюнхенцам — 0:3.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,79, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 2,25.
Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,05. 0