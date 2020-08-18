«Тамбов» — «Химки». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года

В 3-м туре РПЛ «Тамбов» будет принимать «Химки». Матч пройдет 18 августа на «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Химки».

«Тамбов»

Прошлый сезон «Тамбов» завершила на 14 месте турнирной таблицы с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

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В последних матчах прошлого сезона «волки» в Туле проиграли «Арсеналу» (1:2) и в Москве уступили ЦСКА (0:2), а в матче с «Сочи» набрали три очка благодаря техническому поражению соперника.

В межсезонье «Тамбов» покинули нападающие Амур Калмыков, Артем Федчук и Хасан Мамтов, а также хавбеки Никита Саламатов и Вагиз Галиулин.

Из «Краснодара» был арендован форвард Герман Онугха, бесплатно перешли форвард «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Крыльев» Никита Чичерин и защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко.

В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) и 0 очков замыкает таблицу РПЛ.

«Химки»

«Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

Свои последние официальные матчи «красно-черные» провели в Кубке страны. На стадии 1/2 финала они в гостях одолели «Урал» (3:1), но в финале уступили «Зениту» — 0:1, пропустив в самой концовке встречи.

Накануне старта нового сезона в отставку был оправлен главный тренер химчан Сергей Юран, у которого произошел конфликт с руководством клуба, а на его место был назначен Дмитрий Гунько, ранее работавший со «Спартаком-2».

В межсезонье «Химки» провели один спарринг, в котором переиграли московское «Динамо» со счетом 2:0.

Команду усилили арендованные полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак») и Данил Липовой («Динамо»), и защитник Брайан Идову («Локомотив») .

Ушли защитники Александр Смирнов, Егор Прошкин, Андрей Евдокимов, нападающий Дмитрий Барков и хавбеки Андрей Мендель и Алексей Скворцов.

Календарь и таблица РПЛ

В стартовом матче сезона «Химки» в Москве уступили ЦСКА (0:1), но во втором туре сумели набрать очко в гостевом матче с «Сочи» (1:1) и расположились на 14-м месте в таблице РПЛ.

Прогноз и ставки

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.20, а на победу «Химок» — 3.15.

Последний раз команды встречались еще в ФНЛ, обменявшись домашними победами. Прогнозируем, что «Тамбов» на своем поле не уступит.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0