ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Далласа»НХЛ. «Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари», «Вегас» в шаге от выхода в следующий раунд Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу «Ростов» — «Зенит»Чемпионская стабильность. Питерцы победили в Ростове в меньшинстве
  • 16:16
    • «Локомотив» объявил о подписании Камано
  • 11:41
    • ЦСКА заинтересован в трансфере хавбека «Спортинга»
  • 02:54
    • Бартомеу: Сетьен уволен
  • 09:54
    • Источник: Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года
  • 07:25
    • Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»
  • 07:11
    • СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
    Все новости спорта

    Наберет ли «Тамбов» первые очки в новом сезоне?

    «Тамбов» — «Химки». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Химки Прогнозы на Тамбов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Химки»
    «Тамбов»
    В 3-м туре РПЛ «Тамбов» будет принимать «Химки». Матч пройдет 18 августа на «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Химки».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 19:00 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    Прошлый сезон «Тамбов» завершила на 14 месте турнирной таблицы с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних матчах прошлого сезона «волки» в Туле проиграли «Арсеналу» (1:2) и в Москве уступили ЦСКА (0:2), а в матче с «Сочи» набрали три очка благодаря техническому поражению соперника.

    В межсезонье «Тамбов» покинули нападающие Амур Калмыков, Артем Федчук и Хасан Мамтов, а также хавбеки Никита Саламатов и Вагиз Галиулин.

  • Справились без Гайча. Дебютный гол Шкурина вывел ЦСКА в лидеры
  • Победа ЦСКА над «Тамбовом» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Из «Краснодара» был арендован форвард Герман Онугха, бесплатно перешли форвард «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Крыльев» Никита Чичерин и защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко.

    В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) и 0 очков замыкает таблицу РПЛ.

    «Химки»

    «Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

    Свои последние официальные матчи «красно-черные» провели в Кубке страны. На стадии 1/2 финала они в гостях одолели «Урал» (3:1), но в финале уступили «Зениту» — 0:1, пропустив в самой концовке встречи.

  • ЦСКА справился с «Химками», но потерял Дзагоева
  • Реакция спортивных СМИ на результат стартового матча нового сезона РПЛ
  • 09/08/2020

    • Накануне старта нового сезона в отставку был оправлен главный тренер химчан Сергей Юран, у которого произошел конфликт с руководством клуба, а на его место был назначен Дмитрий Гунько, ранее работавший со «Спартаком-2».

    В межсезонье «Химки» провели один спарринг, в котором переиграли московское «Динамо» со счетом 2:0.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Команду усилили арендованные полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак») и Данил Липовой («Динамо»), и защитник Брайан Идову («Локомотив») .

    Ушли защитники Александр Смирнов, Егор Прошкин, Андрей Евдокимов, нападающий Дмитрий Барков и хавбеки Андрей Мендель и Алексей Скворцов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В стартовом матче сезона «Химки» в Москве уступили ЦСКА (0:1), но во втором туре сумели набрать очко в гостевом матче с «Сочи» (1:1) и расположились на 14-м месте в таблице РПЛ.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.20, а на победу «Химок» — 3.15.

    Последний раз команды встречались еще в ФНЛ, обменявшись домашними победами. Прогнозируем, что «Тамбов» на своем поле не уступит.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Легия — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
    • 01:57 12/08/2020     «Рубин» — «Локомотив»
  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
    • 03:00 12/08/2020     Андреа Пирло
  • Ориентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
    • 14:00 12/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Тамбов» — «Химки». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры