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    ЦСКА одержит вторую победу на старте сезона

    ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Тамбов»
    Федор Чалов
    Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Тамбов». Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» 15 августа. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Августа 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 18:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 8.70
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    ЦСКА завершил прошлый сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

    «Армейцы» завершали сезон нестабильно, в трех последних турах по разу выиграв, проиграв и сыграв вничью.

    Во время короткого межсезонья ЦСКА провел контрольный матч против «Ротора», в котором командам не удалось забить голы — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом туре нового сезона москвичи встретились с новичком РПЛ «Химками» и одержали выездную победу со счетом 2:0.

    «Тамбов»

    «Тамбов» в прошлом сезоне сохранил прописку в РПЛ, финишировав на 14-й позиции.

    Завершала сезон команда неудачно — всего одна победа в четырех последних турах при трех поражениях.

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    • Новый чемпионат «Тамбов» также начал с поражения, причем от новичка РПЛ «Ростова». Встреча завершилась минимальным поражением тамбовского клуба — 0:1.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА дается коэффициент 1,39, на ничью — 5,20, а на победу «Тамбова» — 9,40.

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    В прошлом сезоне ЦСКА дважды удалось обыграть «Тамбов» с одинаковым счетом 2:0, причем вторая встреча команд состоялась совсем недавно — в заключительном туре чемпионата 2019-2020.

    Прогноз и ставка на матч — победа ЦСКА и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,93. 0

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    ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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