ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 15 августа 2020 года

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Тамбов». Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» 15 августа. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов».

ЦСКА

ЦСКА завершил прошлый сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Армейцы» завершали сезон нестабильно, в трех последних турах по разу выиграв, проиграв и сыграв вничью.

Во время короткого межсезонья ЦСКА провел контрольный матч против «Ротора», в котором командам не удалось забить голы — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре нового сезона москвичи встретились с новичком РПЛ «Химками» и одержали выездную победу со счетом 2:0.

«Тамбов»

«Тамбов» в прошлом сезоне сохранил прописку в РПЛ, финишировав на 14-й позиции.

Завершала сезон команда неудачно — всего одна победа в четырех последних турах при трех поражениях.

Новый чемпионат «Тамбов» также начал с поражения, причем от новичка РПЛ «Ростова». Встреча завершилась минимальным поражением тамбовского клуба — 0:1.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА дается коэффициент 1,39, на ничью — 5,20, а на победу «Тамбова» — 9,40.

В прошлом сезоне ЦСКА дважды удалось обыграть «Тамбов» с одинаковым счетом 2:0, причем вторая встреча команд состоялась совсем недавно — в заключительном туре чемпионата 2019-2020.

Прогноз и ставка на матч — победа ЦСКА и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,93. 0