«Даугавпилс» — «Рига». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 11 августа 2020 года

В 14 туре латвийской Высшей лиги «Даугавпилс» будет принимать ФК «Рига». Игра пройдет в Даугавпилсе 11 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Даугавпилс» — «Рига».

«Даугавпилс»

По итогам 13 туров «Даугавпилс» занимает шестое место с 15 очками. Команда на 11 баллов опережает 10-ю строчку в зоне вылета.

Тем не менее, девятую позицию, которая требует проведения матчей плей-офф за выживание, коллектив опережает лишь на четыре пункта.

Девять стартовых туров отметились, в целом, неудачными выступлениями клуба. В шести из них он проиграл и только в трех выиграл.

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Тем не менее, в четырех прошлых матчах подопечные Горшкова не знают поражений, в трех из них довольствовавшись ничьими.

«Рига»

Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 36 очками (на пять баллов обгоняя РФС). Она одержала 12 побед в 13 матчах, при разнице мячей 33-8.

Единственное поражение случилось в гостевом матче 2-го тура от юрмальского «Спартака» (1:2), после чего рижане выиграли 10 матчей подряд.

В июле «Рига» дома победила «Даугавпилс» (3:1) и «Метту/ЛУ» (2:0), а затем на выезде разгромила «Тукумс» (5:1) и справилась с РФС (2:1).

Затем рижане побеждали скромнее — 1:0, обыграв на дома «Вентспилс» и в гостях одолев «Валмиеру». После этого был повержен «Спартак» Юрмала (4:2), «Лиепая» (4:1) и «Елгаву» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,43, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,67, ничья — в 3,92.

Рекомендуем ставить на то, что «Рига» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0