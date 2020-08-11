«Даугавпилс» — «Рига». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Латвии по футболу 11 августа 2020 года

«Даугавпилс»
По итогам 13 туров «Даугавпилс» занимает шестое место с 15 очками. Команда на 11 баллов опережает 10-ю строчку в зоне вылета.
Тем не менее, девятую позицию, которая требует проведения матчей плей-офф за выживание, коллектив опережает лишь на четыре пункта.
Девять стартовых туров отметились, в целом, неудачными выступлениями клуба. В шести из них он проиграл и только в трех выиграл.
Тем не менее, в четырех прошлых матчах подопечные Горшкова не знают поражений, в трех из них довольствовавшись ничьими.
«Рига»
Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 36 очками (на пять баллов обгоняя РФС). Она одержала 12 побед в 13 матчах, при разнице мячей 33-8.
Единственное поражение случилось в гостевом матче 2-го тура от юрмальского «Спартака» (1:2), после чего рижане выиграли 10 матчей подряд.
В июле «Рига» дома победила «Даугавпилс» (3:1) и «Метту/ЛУ» (2:0), а затем на выезде разгромила «Тукумс» (5:1) и справилась с РФС (2:1).
Затем рижане побеждали скромнее — 1:0, обыграв на дома «Вентспилс» и в гостях одолев «Валмиеру». После этого был повержен «Спартак» Юрмала (4:2), «Лиепая» (4:1) и «Елгаву» (3:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,43, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,67, ничья — в 3,92.
Рекомендуем ставить на то, что «Рига» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0