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    Де Йонг — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Йонг — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Йеспер де Йонг

  • Нидерланды
    •  Йеспер де Йонг 12:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Де Йонг

    Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

    Зато в первом круге де Йонг одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в текущем сезоне де Йонг смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире ATP — в феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.

    Давидович-Фокина

    Алехандро этой весной провел на грунте уже десять матчей. На этом отрезке у него семь побед и три поражения.

    Лучшим результатом испанца пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Давидович-Фокина выиграл у Томаса Этчеверри, Бена Шелтона, Джека Дрейпера и Алексея Попырина, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:7).

    В Барселоне Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступил Карену Хачанову.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро не смог пройти третий круг, проиграв Саше Звереву (6:2, 6:7, 6:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.94, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: вряд ли у Алехандро будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Де Йонг, как правило, не очень убедительно играет против соперников из топ-50.

    Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Йонг — Давидович-Фокина?

    Матч Де Йонг — Давидович-Фокина состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Йонг — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Йонг — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Йонг — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Йонг — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.94, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.25.

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    Де Йонг — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Сможет ли Давидович-Фокина разгромить 93-ю ракетку мира?
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