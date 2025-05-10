Де Йонг — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Йонг

Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

Зато в первом круге де Йонг одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.

Прогнозы на теннис

Ранее в текущем сезоне де Йонг смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире ATP — в феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.

Давидович-Фокина

Алехандро этой весной провел на грунте уже десять матчей. На этом отрезке у него семь побед и три поражения.

Лучшим результатом испанца пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Давидович-Фокина выиграл у Томаса Этчеверри, Бена Шелтона, Джека Дрейпера и Алексея Попырина, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:7).

В Барселоне Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступил Карену Хачанову.

На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро не смог пройти третий круг, проиграв Саше Звереву (6:2, 6:7, 6:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.94, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: вряд ли у Алехандро будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Де Йонг, как правило, не очень убедительно играет против соперников из топ-50.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,5) за 1.92.