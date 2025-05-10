Де Йонг — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Йеспер де Йонг
Алехандро Давидович-Фокина
Де Йонг
Йеспер не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче нидерландский теннисист проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.
Зато в первом круге де Йонг одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:2, 6:4.
Ранее в текущем сезоне де Йонг смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире ATP — в феврале 24-летний теннисист дошел до полуфинала в Монпелье.
Давидович-Фокина
Алехандро этой весной провел на грунте уже десять матчей. На этом отрезке у него семь побед и три поражения.
Лучшим результатом испанца пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Давидович-Фокина выиграл у Томаса Этчеверри, Бена Шелтона, Джека Дрейпера и Алексея Попырина, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:7).
В Барселоне Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступил Карену Хачанову.
На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро не смог пройти третий круг, проиграв Саше Звереву (6:2, 6:7, 6:7).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.94, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: вряд ли у Алехандро будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Де Йонг, как правило, не очень убедительно играет против соперников из топ-50.
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Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,5) за 1.92.