Бохум — Майнц: ставка и прогноз с коэффициентом 2.25 на матч 10 мая 2025 года

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 10 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 22 очка и в случае поражения гарантированно потеряет шансы на спасение в элите.

Команда занимает 20-ю позицию в зоне вылета с отставанием в четыре пункта от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в девять баллов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хайденхаймом» (0:0).

Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, сыграв вничью в домашних стенах с «Унион Берлином» — 1:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Боаду и Хофманн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Бохум» четыре раза проиграл при двух ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Майрон Боаду, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 32-х тура чемпионата Германии набрал 48 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.

Перед этим в 31-м туре национального чемпионата «Карнавальщики» и вовсе остались без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпели разгром от «Баварии» (0:3).

Не сыграют: травмированы — да Коста, Кор, Йенц и Центнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Майнц» ни разу не выиграл при трех поражениях и четырех ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, серьёзные игровые проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать на победу.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Бохума» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Бохум» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Майнц» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Бохума» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

И хотя в семи последних матчах гости не выиграли, их перевес в классе все же обещает стать решающим фактором.

Ставка: «Майнц» победит за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бохума».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.40