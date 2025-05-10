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    Лишит ли «Бохум» «Майнц» шансов на еврокубки?

    Бохум — Майнц: ставка и прогноз с коэффициентом 2.25 на матч 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Майнц»
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    Йонатан Буркардт
    В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 10 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Мая 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 22 очка и в случае поражения гарантированно потеряет шансы на спасение в элите.

    Команда занимает 20-ю позицию в зоне вылета с отставанием в четыре пункта от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в девять баллов от спасительной 15-й строчки.

    Бохум — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хайденхаймом» (0:0).

    Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, сыграв вничью в домашних стенах с «Унион Берлином» — 1:1.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Боаду и Хофманн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Бохум» четыре раза проиграл при двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Майрон Боаду, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам 32-х тура чемпионата Германии набрал 48 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата «Карнавальщики» и вовсе остались без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпели разгром от «Баварии» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — да Коста, Кор, Йенц и Центнер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Майнц» ни разу не выиграл при трех поражениях и четырех ничьих.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, серьёзные игровые проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать на победу.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бохума» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Бохум» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Майнц» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Бохума» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    И хотя в семи последних матчах гости не выиграли, их перевес в классе все же обещает стать решающим фактором.

    Ставка: «Майнц» победит за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бохума».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бохум — Майнц?

    Матч Бохум — Майнц состоится 10 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бохум — Майнц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Майнц» победит .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бохум — Майнц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Майнц» победит » с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бохум — Майнц?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бохум — Майнц?

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Бохума» — в 2.95.

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    Бохум — Майнц: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 10.05.202516:30. Лишит ли «Бохум» «Майнц» шансов на еврокубки?
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