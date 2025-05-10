Саутгемптон — Манчестер Сити: 2.20 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Саутгемптон» примет «Манчестер Сити» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 мая и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» находятся на самом дне турнирной таблицы АПЛ, занимая последнее 20-е место с 11-ю очками в активе. «Саутгемптон» уже точно вылетит из высшего дивизиона Англии.

Логично, что и по результатам домашних встреч эта команда занимает последнее место. «Саутгемптон» сумел набрать всего 5 баллов дома из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «святые» проиграли «Лестеру» со счетом 0:2. До этого «Саутгемптон» уступил «Фулхэму» (1:2), пропустив решающий гол на 90+2-й минуте.

Команда не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей. За этот отрезок «Саутгемптон» дважды сыграл вничью и 9 раз уступил.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграет: Райан Фрэйзер из-за травмы.

Состояние команды: «Саутгемптон» уже заканчивает нынешний сезон, который полностью провалил. У «святых» уже давненько нет шансов на спасение, ведь команда набрала слишком мало очков.

К тому же, «Саутгемптон» пропустил больше всех в АПЛ в нынешнем сезоне (82 мяча), при этом «святые» забили всего 25 голов за 35 матчей.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» еще могут побороться за 2-е место по итогам нынешнего сезона. «Манчестер Сити» занимает 3-ю строчку в АПЛ с 64 баллами, отставая от «Арсенала» на 3 пункта.

В нынешнем сезоне команда не очень здорово выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. «Манчестер Сити» набрал 25 очков из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «горожане» обыграли «Вулверхэмптон» (1:0), забив единственный гол на 35-й минуте. Матчем ранее «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:0) в Кубке Англии.

У «горожан» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Манчестер Сити» громил «Кристал Пэлас» (5:2) и обыгрывал «Эвертон» (2:0).

Не сыграют: Натан Аке, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» смог выбраться из довольно глубокой ямы, в которую попал в середине сезона. «Горожане» могут спокойно завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сдал, по сравнению с прошлым сезоном, но все равно занимает место в топ-3 лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей

«Манчестер Сити» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.19, победа «Саутгемптон» — 14.00, ничья — за 7.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

Прогноз: «Манчестер Сити» сейчас на ходу, команда разгромит «святых».

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше за 2.20.

Прогноз: «Саутгемптон» найдет хотя-бы одну лазейку в обороне «Манчестер Сити».

Ставка: Обе забьют за 1.87.