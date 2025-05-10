Саутгемптон — Манчестер Сити: 2.20 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

Саутгемптон
Манчестер Сити
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» находятся на самом дне турнирной таблицы АПЛ, занимая последнее 20-е место с 11-ю очками в активе. «Саутгемптон» уже точно вылетит из высшего дивизиона Англии.
Логично, что и по результатам домашних встреч эта команда занимает последнее место. «Саутгемптон» сумел набрать всего 5 баллов дома из 51-го возможного.
Саутгемптон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «святые» проиграли «Лестеру» со счетом 0:2. До этого «Саутгемптон» уступил «Фулхэму» (1:2), пропустив решающий гол на 90+2-й минуте.
Команда не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей. За этот отрезок «Саутгемптон» дважды сыграл вничью и 9 раз уступил.
Не сыграет: Райан Фрэйзер из-за травмы.
Состояние команды: «Саутгемптон» уже заканчивает нынешний сезон, который полностью провалил. У «святых» уже давненько нет шансов на спасение, ведь команда набрала слишком мало очков.
К тому же, «Саутгемптон» пропустил больше всех в АПЛ в нынешнем сезоне (82 мяча), при этом «святые» забили всего 25 голов за 35 матчей.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» еще могут побороться за 2-е место по итогам нынешнего сезона. «Манчестер Сити» занимает 3-ю строчку в АПЛ с 64 баллами, отставая от «Арсенала» на 3 пункта.
В нынешнем сезоне команда не очень здорово выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. «Манчестер Сити» набрал 25 очков из 51-го возможного.
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «горожане» обыграли «Вулверхэмптон» (1:0), забив единственный гол на 35-й минуте. Матчем ранее «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:0) в Кубке Англии.
У «горожан» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Манчестер Сити» громил «Кристал Пэлас» (5:2) и обыгрывал «Эвертон» (2:0).
Не сыграют: Натан Аке, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).
Состояние команды: «Манчестер Сити» смог выбраться из довольно глубокой ямы, в которую попал в середине сезона. «Горожане» могут спокойно завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сдал, по сравнению с прошлым сезоном, но все равно занимает место в топ-3 лучших бомбардиров лиги.
Статистика для ставок
- «Саутгемптон» не может победить в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей
- «Манчестер Сити» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.19, победа «Саутгемптон» — 14.00, ничья — за 7.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Манчестер Сити» сейчас на ходу, команда разгромит «святых».
Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше за 2.20.
Прогноз: «Саутгемптон» найдет хотя-бы одну лазейку в обороне «Манчестер Сити».
Ставка: Обе забьют за 1.87.