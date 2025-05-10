Комо — Кальяри: ставка за 1.92 и прогноз на чемпионат Италии

Комо
Кальяри
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 45 баллов и уже по сути лишен турнирной мотивации.
Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков и с отрывом в 19 баллов от зоны вылета.
Комо — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата подопечные Сеска Фабрегаса на выезде одержали победу над «Пармой» (1:0).
Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах также с минимальным счетом переиграл «Дженоа» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Диао, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в шести последних матчах ни разу не проиграл.
Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть проблемную форму нынешнего соперника, а также фактор своего поля.
Ассане Диао, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 33 балла и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.
Команда занимает 14-ю позицию и на семь пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «россоблу» на своей арене потерпели поражение от «Удинезе» (1:2).
Ранее в 34-м туре национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, на этот раз в чужих стенах с результатом 2:0 переиграл «Верону».
Не сыграют: травмированы — Мина и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Кальяри» трижды проиграл, а в пяти последних матчах победил лишь раз.
Это сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три очка, а даже на один балл, особенно если учесть отличную форму соперника, а также фактор чужого поля.
Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Комо» выиграл и не пропустил
- в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Кальяри» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.86Сельта — Севилья: прогноз и ставкаЗавтра в 17:15
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов фаворита игры обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их четырех последних поединках.
Ставка: сухая победа «Комо» за 2.85.