Комо — Кальяри: ставка за 1.92 и прогноз на чемпионат Италии

«Комо» и «Кальяри» сыграют 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 45 баллов и уже по сути лишен турнирной мотивации.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков и с отрывом в 19 баллов от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата подопечные Сеска Фабрегаса на выезде одержали победу над «Пармой» (1:0).

Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах также с минимальным счетом переиграл «Дженоа» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Диао, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в шести последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть проблемную форму нынешнего соперника, а также фактор своего поля.

Ассане Диао, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 33 балла и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.

Команда занимает 14-ю позицию и на семь пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «россоблу» на своей арене потерпели поражение от «Удинезе» (1:2).

Ранее в 34-м туре национального чемпионата коллектив набрал максимум очков, на этот раз в чужих стенах с результатом 2:0 переиграл «Верону».

Не сыграют: травмированы — Мина и Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Кальяри» трижды проиграл, а в пяти последних матчах победил лишь раз.

Это сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три очка, а даже на один балл, особенно если учесть отличную форму соперника, а также фактор чужого поля.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Комо» выиграл и не пропустил

в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Кальяри» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов фаворита игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их четырех последних поединках.

Ставка: сухая победа «Комо» за 2.85.