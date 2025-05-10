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    Сумеют ли «моряки» одолеть «Балтику»?

    Черноморец Нв — Балтика. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Балтика»
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    Андрей Мендель
    10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Балтика». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Мая 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 16:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за вторую строчку. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв на один балл отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 47 мячей в 31 матче первенства.

    Черноморец — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» одолели «Шинник» (2:0).

    До того команда обыграла еще и «Сокол» (2:1). При этом чуть ранее она смогла переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» стабильны в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Моряки» вполне способны преуспеть в контригре.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы уже одной ногой в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Балтика» на 9 очков опережает третью строчку. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Калининградцы уступили «Торпедо» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Уралу» (5:2). А вот поединок с «Соколом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Андрея Талалаева настреляла 50 мячей в 31 сыгранном матче.

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    При этом «Балтика» все никак не обеспечит себе повышение в классе. Тем не менее, для этого команде остался всего один шаг.

    Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Вот только дисквалификация коуча Талалаева может повлиять на игру команды.

    Безусловно, номинальные гости намерены оформить возвращение в элиту. В составе «балтийцев» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • Новороссийцы победили в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.67 и 1.37.

    Прогноз: «Моряки» в последних матчах сильно прибавили, и всеми силами сражаются за прямое повышение в классе.

    «Балтийцы» уже одной ногой в элите, и заметно сбавили обороты в последних поединках.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.67

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Черноморец Нв — Балтика?

    Матч Черноморец Нв — Балтика состоится 10 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Черноморец Нв — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Черноморец Нв — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец Нв — Балтика?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Черноморец Нв — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 3.11.

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    Черноморец Нв — Балтика: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 10.05.202516:00. Сумеют ли «моряки» одолеть «Балтику»?
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