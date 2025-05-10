Черноморец Нв — Балтика. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

Черноморец
Балтика
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» сражаются за вторую строчку. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв на один балл отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 47 мячей в 31 матче первенства.
Черноморец — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» одолели «Шинник» (2:0).
До того команда обыграла еще и «Сокол» (2:1). При этом чуть ранее она смогла переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» стабильны в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв уступил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Моряки» вполне способны преуспеть в контригре.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы уже одной ногой в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Балтика» на 9 очков опережает третью строчку. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 31 поединке.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Калининградцы уступили «Торпедо» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Уралу» (5:2). А вот поединок с «Соколом» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Андрея Талалаева настреляла 50 мячей в 31 сыгранном матче.
При этом «Балтика» все никак не обеспечит себе повышение в классе. Тем не менее, для этого команде остался всего один шаг.
Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Вот только дисквалификация коуча Талалаева может повлиять на игру команды.
Безусловно, номинальные гости намерены оформить возвращение в элиту. В составе «балтийцев» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч
- Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч
- Новороссийцы победили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.67 и 1.37.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.86Сельта — Севилья: прогноз и ставкаЗавтра в 17:15
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Прогноз: «Моряки» в последних матчах сильно прибавили, и всеми силами сражаются за прямое повышение в классе.
«Балтийцы» уже одной ногой в элите, и заметно сбавили обороты в последних поединках.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.67