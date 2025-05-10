Черноморец Нв — Балтика. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Балтика». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за вторую строчку. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв на один балл отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 47 мячей в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» одолели «Шинник» (2:0).

До того команда обыграла еще и «Сокол» (2:1). При этом чуть ранее она смогла переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» стабильны в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Моряки» вполне способны преуспеть в контригре.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уже одной ногой в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Балтика» на 9 очков опережает третью строчку. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Калининградцы уступили «Торпедо» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Уралу» (5:2). А вот поединок с «Соколом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Андрея Талалаева настреляла 50 мячей в 31 сыгранном матче.

При этом «Балтика» все никак не обеспечит себе повышение в классе. Тем не менее, для этого команде остался всего один шаг.

Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Вот только дисквалификация коуча Талалаева может повлиять на игру команды.

Безусловно, номинальные гости намерены оформить возвращение в элиту. В составе «балтийцев» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Новороссийцы победили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.67 и 1.37.

Прогноз: «Моряки» в последних матчах сильно прибавили, и всеми силами сражаются за прямое повышение в классе.

«Балтийцы» уже одной ногой в элите, и заметно сбавили обороты в последних поединках.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.67