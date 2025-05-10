ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Райан ГарсииСамый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть
    Все новости спорта

    Матч должен получиться результативным

    Вердер — РБ Лейпциг. Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Германии 10 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вердер» — «РБ Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марвин Дукш (слева)
    10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» — «РБ Лейпциг». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Мая 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 16:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: сейчас «Вердер» идет на восьмом месте в таблице Бундеслиги с 47 очками.

    Последние матчи: в 32-м туре подопечные Оле Вернера сыграли вничью в гостях с «Унионом» (2:2). Уже к 15-й минуте «Вердер» вел с разницей в два мяча после дубля датчанина Стаге, который играет очень результативно и уже забил 9 голов в Бундеслиге. Тем не менее, «музыканты» растеряли свое преимущество к концу матча и довольствовались лишь одним очком.

    Вердер — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

  • Тихая революция. Как Компани вернул «Баварии» титул и правильную атмосферу
  • В Мюнхене уверены, что наконец-то нашли для «Баварии» идеального тренера
  • Вчера

    • Ранее была ничья дома с «Санкт-Паули» (0:0) и победа над «Бохумом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Велькович (з), Фридль (з), Нжинма (н).

    Состояние команды: «Вердер» очень мощно накатил на финише сезона и уже взобрался на восьмое место в чемпионате Германии, идя сейчас серией из 6 матчей без поражений. Команда в случае победы над «РБ Лейпцигом» даже может попасть в зону Лиги конференций, что станет для нее громадным успехом.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «РБ Лейпциг» располагается шестым в таблице Бундеслиги с 50 очками.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: игра против «Баварии» (3:3) получилась захватывающей. «РБ Лейпциг» быстро повел с разницей в два мяча после голов Шешко и Клостерманна, потом пропустил три подряд после перерыва. Но все равно ушел от поражения после точного удара ветерана Поульсена в компенсированное время.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого было разгромное поражение от «Айнтрахта» (0:4) и ничья с «Холштайном».

    Не сыграют: дисквалифицированы — Кампль (п), Раум (з), травмированы — Хенрикс (з), Орбан (з), Айдара (п), под вопросом участие Гулачи (в), Оуедраго (п), Шлагера (п).

    Состояние команды: пока сезон получается для «РБ Лейпциг» неоднозначным. В большинстве матчей чемпионата команда показывала невнятный футбол, что спровоцировало отставку Марко Розе. При Жолте Леве результаты немного улучшились и еще остаются шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но при неудачных раскладах в двух последних турах «РБ Лейпцигу» вообще не светят еврокубки.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «РБ Лейпциг» выиграл дома (4:2)

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 1:1

    • В позапрошлом сезоне «РБ Лейпциг» победил в обеих играх с одинаковым результатом (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вердера» дают 2,40, а на «РБ Лейпциг» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: у гостей большие проблемы с составом, особенно в обороне, если подтвердится, что не выйдут Орбан и Гулачи, то сзади будет зиять дыра, так как Хенрикса и Раума точно в этой игре не будет. При этом в атаке у «РБ Лейпцига» все нормально, Шешко и Симонс в форме и много забивают. «Вердер» тоже любит играть с позиции силы, особенно на своем поле, поэтому стоит ждать голов.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 1,78.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,5.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вердер — РБ Лейпциг?

    Матч Вердер — РБ Лейпциг состоится 10 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вердер — РБ Лейпциг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вердер — РБ Лейпциг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вердер — РБ Лейпциг?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вердер — РБ Лейпциг?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Вердера» дают 2,40, а на «РБ Лейпциг» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Френх — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мюллер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лайович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аранго — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Андижан — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Панджшер — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хосилот — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вердер — РБ Лейпциг: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 10.05.202516:30. Матч должен получиться результативным
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры