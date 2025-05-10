Вердер — РБ Лейпциг. Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Германии 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» — «РБ Лейпциг». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: сейчас «Вердер» идет на восьмом месте в таблице Бундеслиги с 47 очками.

Последние матчи: в 32-м туре подопечные Оле Вернера сыграли вничью в гостях с «Унионом» (2:2). Уже к 15-й минуте «Вердер» вел с разницей в два мяча после дубля датчанина Стаге, который играет очень результативно и уже забил 9 голов в Бундеслиге. Тем не менее, «музыканты» растеряли свое преимущество к концу матча и довольствовались лишь одним очком.

Ранее была ничья дома с «Санкт-Паули» (0:0) и победа над «Бохумом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Велькович (з), Фридль (з), Нжинма (н).

Состояние команды: «Вердер» очень мощно накатил на финише сезона и уже взобрался на восьмое место в чемпионате Германии, идя сейчас серией из 6 матчей без поражений. Команда в случае победы над «РБ Лейпцигом» даже может попасть в зону Лиги конференций, что станет для нее громадным успехом.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «РБ Лейпциг» располагается шестым в таблице Бундеслиги с 50 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: игра против «Баварии» (3:3) получилась захватывающей. «РБ Лейпциг» быстро повел с разницей в два мяча после голов Шешко и Клостерманна, потом пропустил три подряд после перерыва. Но все равно ушел от поражения после точного удара ветерана Поульсена в компенсированное время.

До этого было разгромное поражение от «Айнтрахта» (0:4) и ничья с «Холштайном».

Не сыграют: дисквалифицированы — Кампль (п), Раум (з), травмированы — Хенрикс (з), Орбан (з), Айдара (п), под вопросом участие Гулачи (в), Оуедраго (п), Шлагера (п).

Состояние команды: пока сезон получается для «РБ Лейпциг» неоднозначным. В большинстве матчей чемпионата команда показывала невнятный футбол, что спровоцировало отставку Марко Розе. При Жолте Леве результаты немного улучшились и еще остаются шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но при неудачных раскладах в двух последних турах «РБ Лейпцигу» вообще не светят еврокубки.

Статистика для ставок

В первом круге «РБ Лейпциг» выиграл дома (4:2)

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 1:1

В позапрошлом сезоне «РБ Лейпциг» победил в обеих играх с одинаковым результатом (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вердера» дают 2,40, а на «РБ Лейпциг» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: у гостей большие проблемы с составом, особенно в обороне, если подтвердится, что не выйдут Орбан и Гулачи, то сзади будет зиять дыра, так как Хенрикса и Раума точно в этой игре не будет. При этом в атаке у «РБ Лейпцига» все нормально, Шешко и Симонс в форме и много забивают. «Вердер» тоже любит играть с позиции силы, особенно на своем поле, поэтому стоит ждать голов.

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,78.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,5.