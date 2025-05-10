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    «Летучие мыши» будут контролировать игру

    Валенсия — Хетафе. Ставка (к.1.86) и прогноз на чемпионат Испании 10 мая 2025 года

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    Уго Дуро — лидер атак «Валенсии»
    10 мая в 35-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Мая 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 15:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: после 34 туров «Валенсия» располагается на 12-м месте в таблице Примеры с 42 очками.

    Последние матчи: в 34-м туре «летучие мыши» на выезде переиграли «Лас-Пальмас» со счетом 3:2. Игра получилась равной, но более высокую реализацию продемонстрировала «Валенсия». Главным героем встречи стал нападающий Уго Дуро, оформивший дубль. Еще один гол был забит в результате автогола.

    Валенсия — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Ранее были ничьи с «Эспаньолом» (1:1) и «Райо Вальекано» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Коррейа (з), Барренечеа (п).

    Состояние команды: по ходу сезона «Валенсию» возглавил Карлос Корберан, который смог поднять команду из подвала в середину турнирной таблицы. При нем «летучие мыши» стали показывать более закрытый, жесткий и рациональный футбол, впрочем, дающий неплохие результаты. Сейчас «Валенсия» идет серией из девяти матчей в Примере без поражений.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 13-й строчке с 39 очками в таблице Примеры.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 34-м туре «Хетафе» уступил в гостях «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Соперник забил уже на 7-й минуте, после чего сосредоточился на обороне, почти ничего не позволив сделать у своих ворот. Вполне закономерное поражение «Хетафе».

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    До этого было домашняя неудача с «Реалом» (0:1) и «Эспаньолом» в гостях (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицированы — Арамбарри (п), Даконам (п), Уче (н), травмирован — Диего Рико (з).

    Состояние команды: последние четыре матча подопечные Хосепа Бордаласа уступили в чемпионате Испании. Причем, в трех играх не забили ни одного мяча и наполучали красных карточек. В итоге в игре против «Валенсии» команда не досчитается трех важных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

    • В позапрошлом сезоне «Валенсия» выиграла дома (5:1), но затем уступила в гостях (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Валенсии» дают 2,05, а на «Хетафе» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,94.

    Прогноз: в этом матче будут противостоять друг другу одни из самых жестких и требовательных тренеров Примеры — Карлос Корберан и Хосеп Бордалас. Оба они являются апологетами плотной и местами грубой игры, залезая под кожу сопернику.

    У «Хетафе» не будет ключевого игрока центра поля Арамбарри, уругваец разгоняет все атаки команды и много забивает (9 мячей в этом сезоне), поэтому вряд ли стоит ждать много голов в этой встрече.

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,86.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал за отличный коэффициент. «Валенсия» в лучшей форме и подходит почти без потерь.

    Дополнительная ставка: победа «Валенсии» плюс тотал меньше 2,5 за 3,70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валенсия — Хетафе?

    Матч Валенсия — Хетафе состоится 10 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Валенсия — Хетафе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валенсия — Хетафе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валенсия — Хетафе?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валенсия — Хетафе?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Валенсии» дают 2,05, а на «Хетафе» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

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    Валенсия — Хетафе: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 10.05.202515:00. «Летучие мыши» будут контролировать игру
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