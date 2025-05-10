Валенсия — Хетафе. Ставка (к.1.86) и прогноз на чемпионат Испании 10 мая 2025 года

Валенсия
Хетафе
«Валенсия»
Турнирное положение: после 34 туров «Валенсия» располагается на 12-м месте в таблице Примеры с 42 очками.
Последние матчи: в 34-м туре «летучие мыши» на выезде переиграли «Лас-Пальмас» со счетом 3:2. Игра получилась равной, но более высокую реализацию продемонстрировала «Валенсия». Главным героем встречи стал нападающий Уго Дуро, оформивший дубль. Еще один гол был забит в результате автогола.
Валенсия — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Ранее были ничьи с «Эспаньолом» (1:1) и «Райо Вальекано» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Коррейа (з), Барренечеа (п).
Состояние команды: по ходу сезона «Валенсию» возглавил Карлос Корберан, который смог поднять команду из подвала в середину турнирной таблицы. При нем «летучие мыши» стали показывать более закрытый, жесткий и рациональный футбол, впрочем, дающий неплохие результаты. Сейчас «Валенсия» идет серией из девяти матчей в Примере без поражений.
«Хетафе»
Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 13-й строчке с 39 очками в таблице Примеры.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в 34-м туре «Хетафе» уступил в гостях «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Соперник забил уже на 7-й минуте, после чего сосредоточился на обороне, почти ничего не позволив сделать у своих ворот. Вполне закономерное поражение «Хетафе».
До этого было домашняя неудача с «Реалом» (0:1) и «Эспаньолом» в гостях (0:1).
Не сыграют: дисквалифицированы — Арамбарри (п), Даконам (п), Уче (н), травмирован — Диего Рико (з).
Состояние команды: последние четыре матча подопечные Хосепа Бордаласа уступили в чемпионате Испании. Причем, в трех играх не забили ни одного мяча и наполучали красных карточек. В итоге в игре против «Валенсии» команда не досчитается трех важных исполнителей.
Статистика для ставок
- В первом круге матч завершился вничью (1:1)
- В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0
- В позапрошлом сезоне «Валенсия» выиграла дома (5:1), но затем уступила в гостях (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Валенсии» дают 2,05, а на «Хетафе» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,94.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.95Оренбург — Химки: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: в этом матче будут противостоять друг другу одни из самых жестких и требовательных тренеров Примеры — Карлос Корберан и Хосеп Бордалас. Оба они являются апологетами плотной и местами грубой игры, залезая под кожу сопернику.
У «Хетафе» не будет ключевого игрока центра поля Арамбарри, уругваец разгоняет все атаки команды и много забивает (9 мячей в этом сезоне), поэтому вряд ли стоит ждать много голов в этой встрече.
Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,86.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал за отличный коэффициент. «Валенсия» в лучшей форме и подходит почти без потерь.
Дополнительная ставка: победа «Валенсии» плюс тотал меньше 2,5 за 3,70.