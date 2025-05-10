Валенсия — Хетафе. Ставка (к.1.86) и прогноз на чемпионат Испании 10 мая 2025 года

10 мая в 35-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: после 34 туров «Валенсия» располагается на 12-м месте в таблице Примеры с 42 очками.

Последние матчи: в 34-м туре «летучие мыши» на выезде переиграли «Лас-Пальмас» со счетом 3:2. Игра получилась равной, но более высокую реализацию продемонстрировала «Валенсия». Главным героем встречи стал нападающий Уго Дуро, оформивший дубль. Еще один гол был забит в результате автогола.

Ранее были ничьи с «Эспаньолом» (1:1) и «Райо Вальекано» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Коррейа (з), Барренечеа (п).

Состояние команды: по ходу сезона «Валенсию» возглавил Карлос Корберан, который смог поднять команду из подвала в середину турнирной таблицы. При нем «летучие мыши» стали показывать более закрытый, жесткий и рациональный футбол, впрочем, дающий неплохие результаты. Сейчас «Валенсия» идет серией из девяти матчей в Примере без поражений.

«Хетафе»

Турнирное положение: сейчас «Хетафе» идет на 13-й строчке с 39 очками в таблице Примеры.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 34-м туре «Хетафе» уступил в гостях «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Соперник забил уже на 7-й минуте, после чего сосредоточился на обороне, почти ничего не позволив сделать у своих ворот. Вполне закономерное поражение «Хетафе».

До этого было домашняя неудача с «Реалом» (0:1) и «Эспаньолом» в гостях (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированы — Арамбарри (п), Даконам (п), Уче (н), травмирован — Диего Рико (з).

Состояние команды: последние четыре матча подопечные Хосепа Бордаласа уступили в чемпионате Испании. Причем, в трех играх не забили ни одного мяча и наполучали красных карточек. В итоге в игре против «Валенсии» команда не досчитается трех важных исполнителей.

Статистика для ставок

В первом круге матч завершился вничью (1:1)

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

В позапрошлом сезоне «Валенсия» выиграла дома (5:1), но затем уступила в гостях (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Валенсии» дают 2,05, а на «Хетафе» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,94.

Прогноз: в этом матче будут противостоять друг другу одни из самых жестких и требовательных тренеров Примеры — Карлос Корберан и Хосеп Бордалас. Оба они являются апологетами плотной и местами грубой игры, залезая под кожу сопернику.

У «Хетафе» не будет ключевого игрока центра поля Арамбарри, уругваец разгоняет все атаки команды и много забивает (9 мячей в этом сезоне), поэтому вряд ли стоит ждать много голов в этой встрече.

Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,86.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал за отличный коэффициент. «Валенсия» в лучшей форме и подходит почти без потерь.

Дополнительная ставка: победа «Валенсии» плюс тотал меньше 2,5 за 3,70.