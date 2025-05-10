Монако — Лион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

Монако
Лион
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски борется за итоговую вторую строчку в чемпионате. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Монако» на один пункт отстает от идущего вторым «Марселя». А вот забила команда 61 мяч в 32 поединках чемпионата Франции.
Монако — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Монегаски переиграли «Сент-Этьен» (3:1).
До того команда не смогла одолеть «Гавр» (1:1). При этом чуть ранее она подписала мировую еще и со «Страсбуром» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Монако» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Александр Головин — травмирован.
Состояние команды: Монегаски крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории дважды кряду сыграла вничью.
Матчи с «ткачами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Монегаски вполне способны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» на 3 очка отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ткачи» уступили «Лансу» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Ренн» (4:1). А вот поединок с «Сент-Этьеном» принес форменное разочарование (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.
Состояние команды: «Ткачи» нынче крайне нестабильны. Особенно часто результативно ошибаются оборонительные редуты команды.
При этом «Лион» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 32 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял уже 13 мячей в Лиге 1.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Лион» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- Монегаски не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно будут активны в атаке.
И те, и другие весьма результативны в атаке, к тому же оборонительные редуты обеих команд явно небезгрешны.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.20