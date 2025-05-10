Монако — Лион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски борется за итоговую вторую строчку в чемпионате. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Монако» на один пункт отстает от идущего вторым «Марселя». А вот забила команда 61 мяч в 32 поединках чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Монегаски переиграли «Сент-Этьен» (3:1).

До того команда не смогла одолеть «Гавр» (1:1). При этом чуть ранее она подписала мировую еще и со «Страсбуром» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Монако» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории дважды кряду сыграла вничью.

Матчи с «ткачами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Монегаски вполне способны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 3 очка отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ткачи» уступили «Лансу» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Ренн» (4:1). А вот поединок с «Сент-Этьеном» принес форменное разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.

Состояние команды: «Ткачи» нынче крайне нестабильны. Особенно часто результативно ошибаются оборонительные редуты команды.

При этом «Лион» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 32 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял уже 13 мячей в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Лион» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

Монегаски не проигрывали в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно будут активны в атаке.

И те, и другие весьма результативны в атаке, к тому же оборонительные редуты обеих команд явно небезгрешны.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.20