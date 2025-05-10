Оренбург — Химки: 1.95 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Оренбург» примет «Химки» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 мая и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Оренбург» отстает от зоны стыковых матчей на 5 очков за 3 тура до конца чемпионата.

Расклад такой — команде необходимо выигрывать все оставшиеся матчи в РПЛ и надеяться на осечку от «Пари НН», который занимает 14-е место.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Крыльям Советов» (0:2).

В последних 5-и встречах «Оренбург» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда одолела махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Пари НН» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Гарбиэль Флорентин, Богдан Москвичев (у обоих — травмы) и Саид Сахархизан (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Оренбург» будет предельно мотивирован в оставшихся матчах, ведь отступать совсем некуда. В последних встречах команда показала, что может бороться с любым соперником.

Несмотря на это, «Оренбург» далеко не лучшим образом выступает дома, набрав всего 13 очков из 39-и возможных при родных трибунах.

«Химки»

Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 12-й позиции в чемпионате России, набрав 25 очков за 27 туров. «Химки» опережают зону стыковых матчей лишь на 1 балл.

Для того, чтобы точно сохранить прописку в РПЛ команде также необходимо побеждать во всех 3-х матчах сезона, но в последнее время у «Химок» большие проблемы с набором очков.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), пропустив гол на 89-й минуте. Матчем ранее «Химки» также поделили очки с «Акроном» (2:2).

До этого подмосковная команда проиграла 3 раза подряд. За этот отрезок «Химки» уступили «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

Не сыграют: Эдгардо Фарина и Диего Луна (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Химок» было очень много проблем в нынешнем сезоне — смена главного тренера, вопросы в руководстве и так далее. Если команда сохранит прописку в РПЛ — это будет большим успехом.

В последних 5-и очных встречах «Химки» проиграли «Оренбургу» только 1 раз. За этот период подмосковная команда сумела дважды обыграть своего соперника. Получится ли на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл только 2 раза в последних 5-и встречах

«Химки» не могут победить на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Химки» проиграли «Оренбургу» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.05, победа «Химок» — 3.35, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

Прогноз: Обеим командам необходимо побеждать. Ожидаем большого количества мячей.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.

Прогноз: Предстоящая встреча — матч жизни для «Оренбурга». Команда должна отдать все силы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Оренбурга» 1.5 больше за 1.85.