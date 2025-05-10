Вулверхэмптон — Брайтон: ставка за 2.80 и прогноз на матч АПЛ

10 мая в 36-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из одноименного является середняком лиги и уже абсолютно ни за что не борется.

В настоящий момент «Уондерерс» имеет в своем активе 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.

За 35 матчей «волки» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 62 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Вулверхэмптона уступила «Манчестер Сити» (0:1).

До этого же «бродяги» выиграли у «Лестера» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Тоттенхэма» (4:2), «Ипсвича» (2:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Саутгемптона» (2:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим же «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Борнмуту».

Не сыграют: травмированы Леон Чивоме, Энсо Гонсалес, Сэм Джонстон, Саша Каладжич и Йерсон Москера.

Состояние команды: подопечные Витора Перейры в последнее время набрали отличную форму и показывают прекрасный футбол. Это и позволило команде отдалиться от зоны вылета.

Сейчас уже «Вулверхэмптон» может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему, в котором уже может ставить задачу выхода в еврокубки.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов тоже является середняком, но на зону еврокубков не претендует.

Сейчас в активе «Альбиона» 52 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.

«Сине-белые» смогли 57 раз поразить ворота соперников и один мяч меньше пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «чайки» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и переиграли «Вест Хэм» (3:2).

До этого же «Брайтон» уступила «Брентфорду» (2:4) и сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

Не сыграют: в лазарете команды Джеймс Милнер, Джорджиньо Рюттер и Ферди Кадиолу.

Состояние команды: подопечные Фабиана Хюрцелера уже не имеют шансов на попадание в еврокубки, поэтому могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.

В прошлом сезоне «Брайтон» стал 11-м, поэтому единственной задачей команды является финишировать на месте рангом выше, чтобы улучшить результат.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл 6 из последних 7 матчей

«Брайтон» выиграл только 1 из последних 8 матчей

в последней очной игре «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Вулверхэмптона» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Вулверхэмптон» сейчас находится в отличной форме, в отличии от «Брайтона», поэтому поставим на хозяев.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.80.

Прогноз: команды в последнее время забивают много, поэтому поставим на результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15.