Вулверхэмптон — Брайтон: ставка за 2.80 и прогноз на матч АПЛ

Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: команда из одноименного является середняком лиги и уже абсолютно ни за что не борется.
В настоящий момент «Уондерерс» имеет в своем активе 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
За 35 матчей «волки» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 62 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Вулверхэмптона уступила «Манчестер Сити» (0:1).
До этого же «бродяги» выиграли у «Лестера» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Тоттенхэма» (4:2), «Ипсвича» (2:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Саутгемптона» (2:1).
Перед этим же «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Борнмуту».
Не сыграют: травмированы Леон Чивоме, Энсо Гонсалес, Сэм Джонстон, Саша Каладжич и Йерсон Москера.
Состояние команды: подопечные Витора Перейры в последнее время набрали отличную форму и показывают прекрасный футбол. Это и позволило команде отдалиться от зоны вылета.
Сейчас уже «Вулверхэмптон» может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему, в котором уже может ставить задачу выхода в еврокубки.
«Брайтон»
Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов тоже является середняком, но на зону еврокубков не претендует.
Сейчас в активе «Альбиона» 52 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.
«Сине-белые» смогли 57 раз поразить ворота соперников и один мяч меньше пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «чайки» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и переиграли «Вест Хэм» (3:2).
До этого же «Брайтон» уступила «Брентфорду» (2:4) и сыграл вничью с «Лестером» (2:2).
Не сыграют: в лазарете команды Джеймс Милнер, Джорджиньо Рюттер и Ферди Кадиолу.
Состояние команды: подопечные Фабиана Хюрцелера уже не имеют шансов на попадание в еврокубки, поэтому могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.
В прошлом сезоне «Брайтон» стал 11-м, поэтому единственной задачей команды является финишировать на месте рангом выше, чтобы улучшить результат.
Статистика для ставок
- «Вулверхэмптон» выиграл 6 из последних 7 матчей
- «Брайтон» выиграл только 1 из последних 8 матчей
- в последней очной игре «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Вулверхэмптона» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.20Саутгемптон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Вулверхэмптон» сейчас находится в отличной форме, в отличии от «Брайтона», поэтому поставим на хозяев.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.80.
Прогноз: команды в последнее время забивают много, поэтому поставим на результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.15.