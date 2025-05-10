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    Вулверхэмптон — Брайтон: ставка за 2.80 и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брайтон»
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    «Вулверхэмптон»
    10 мая в 36-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Мая 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: команда из одноименного является середняком лиги и уже абсолютно ни за что не борется.

    В настоящий момент «Уондерерс» имеет в своем активе 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    За 35 матчей «волки» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 62 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Вулверхэмптона уступила «Манчестер Сити» (0:1).

    До этого же «бродяги» выиграли у «Лестера» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Тоттенхэма» (4:2), «Ипсвича» (2:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Саутгемптона» (2:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим же «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Борнмуту».

    Не сыграют: травмированы Леон Чивоме, Энсо Гонсалес, Сэм Джонстон, Саша Каладжич и Йерсон Москера.

    Состояние команды: подопечные Витора Перейры в последнее время набрали отличную форму и показывают прекрасный футбол. Это и позволило команде отдалиться от зоны вылета.

    Сейчас уже «Вулверхэмптон» может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему, в котором уже может ставить задачу выхода в еврокубки.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов тоже является середняком, но на зону еврокубков не претендует.

    Сейчас в активе «Альбиона» 52 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.

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    • «Сине-белые» смогли 57 раз поразить ворота соперников и один мяч меньше пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «чайки» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и переиграли «Вест Хэм» (3:2).

    До этого же «Брайтон» уступила «Брентфорду» (2:4) и сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

    Не сыграют: в лазарете команды Джеймс Милнер, Джорджиньо Рюттер и Ферди Кадиолу.

    Состояние команды: подопечные Фабиана Хюрцелера уже не имеют шансов на попадание в еврокубки, поэтому могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему.

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    В прошлом сезоне «Брайтон» стал 11-м, поэтому единственной задачей команды является финишировать на месте рангом выше, чтобы улучшить результат.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Брайтон» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • в последней очной игре «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Вулверхэмптона» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Вулверхэмптон» сейчас находится в отличной форме, в отличии от «Брайтона», поэтому поставим на хозяев.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.80.

    Прогноз: команды в последнее время забивают много, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вулверхэмптон — Брайтон?

    Матч Вулверхэмптон — Брайтон состоится 10 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Вулверхэмптона.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вулверхэмптон — Брайтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Вулверхэмптона» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вулверхэмптон — Брайтон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вулверхэмптон — Брайтон?

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Вулверхэмптона» — в 2.80.

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    Вулверхэмптон — Брайтон: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 10.05.202517:00. Ждем результативный футбол
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