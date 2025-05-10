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    «Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Химки»

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    Дмитрий Рыбчинский
    «Оренбург» и «Химки» сыграют между собой в матче 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    14:28 Главный арбитр матча — Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

    14:25 «Химкам» сегодня не помогут Луна и Фаринья. У обоих игроков травмы.

    14:20 У хозяев дисквалифицирован Сахархизан из-за перебора желтых карточек. В лазарете «Оренбурга» находятся голкипер Москвичёв и Флорентин.

    Стартовые составы

    «Оренбург»: Сысуев, Малых, Зотов, Татаев, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк

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    «Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный

    «Оренбург»

    «Оренбург» находится в зоне прямого вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. До зоны стыковых матчей команда Владимира Слишковича отстает на пять очков. После 27 туров у уральцев 18 баллов — 4 победы, 6 ничьих и 17 поражений при разнице мячей 24:49.

    При этом в весенней части сезона «Оренбург» показывает гораздо более живую игру: команда сумела одержать три победы и продолжает бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге. Правда, в двух последних турах удалось заработать лишь одно очко — в матче прошлого тура «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве (1:1), а до этого пропустил два мяча в концовке встречи в Самаре, уступив «Крыльям Советов» — 0:2.

    «Химки»

    Вылет грозит и «Химкам», однако подмосковная команда пока находится вне зоны переходных матчей. На данный момент подмосковная команда занимает 12-е место, имея в активе 25 очков после 27 туров — 5 побед, 10 ничьих и 12 поражений при разнице мячей 31:48.

    В середине апреля клуб расторг контракт с главным тренером Франком Артигой, а исполняющим обязанности стал Магомед Адиев. Под его руководством команда уже провела три матча, но побед пока не добилась: минимальное поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» (0:1), после чего последовали две ничьи на своем поле — с «Акроном» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился без забитых мячей (0:0).

    Команды также встречались на групповой стадии текущего сезона Кубка России, обменявшись домашними победами — 1:0 в Химках и 2:0 в Оренбурге.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Химки» с коэффициентом 1.95.

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