Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс провалил все предыдущие турниры на грунте этой весной.

На данный момент серия поражений канадского теннисиста составляет пять матчей.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге итальянцу Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не прошел ни раунда в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле.

Оже-Альяссим проиграл Даниэлю Альтмайеру, Мариано Навоне, Хуану-Мануэлю Серундоло и 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.

Прогнозы на теннис

Спад начался вскоре после «пятисотника» в Дубае, на котором Феликс дошел до финала. Кроме того, в начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье.

Сейбот-Уайлд

Тиаго в первом круге одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 4:6, 6:4.

Перед этим бразильский теннисист прошел квалификацию — выиграл у Пьерлуиджи Базиле и Йеспера де Йонга.

Ранее в текущем сезоне Сейбот-Уайлд прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP — в феврале добрался до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Сейбот-Уайлд выиграл лишь восемь из 22-х матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Феликс, похоже, решил немного расслабиться во время грунтовой части сезона. Есть ощущение, что весной канадец просто не парится по поводу результатов. Поэтому победа бразильца в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда за 2.34.