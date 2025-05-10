Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Феликс Оже-Альяссим
Тиагу Зайбот Вилд
Оже-Альяссим
Феликс провалил все предыдущие турниры на грунте этой весной.
На данный момент серия поражений канадского теннисиста составляет пять матчей.
После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге итальянцу Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не прошел ни раунда в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле.
Оже-Альяссим проиграл Даниэлю Альтмайеру, Мариано Навоне, Хуану-Мануэлю Серундоло и 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.
Спад начался вскоре после «пятисотника» в Дубае, на котором Феликс дошел до финала. Кроме того, в начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье.
Сейбот-Уайлд
Тиаго в первом круге одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 4:6, 6:4.
Перед этим бразильский теннисист прошел квалификацию — выиграл у Пьерлуиджи Базиле и Йеспера де Йонга.
Ранее в текущем сезоне Сейбот-Уайлд прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP — в феврале добрался до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Сейбот-Уайлд выиграл лишь восемь из 22-х матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Феликс, похоже, решил немного расслабиться во время грунтовой части сезона. Есть ощущение, что весной канадец просто не парится по поводу результатов. Поэтому победа бразильца в предстоящем матче не станет сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда за 2.34.