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    Сможет ли Оже-Альяссим прервать серию поражений?

    Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 12:00 Тиагу Зайбот Вилд

    Тиагу Зайбот Вилд

  • Бразилия
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    Оже-Альяссим

    Феликс провалил все предыдущие турниры на грунте этой весной.

    На данный момент серия поражений канадского теннисиста составляет пять матчей.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге итальянцу Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не прошел ни раунда в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле.

    Оже-Альяссим проиграл Даниэлю Альтмайеру, Мариано Навоне, Хуану-Мануэлю Серундоло и 167-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.

    Прогнозы на теннис

    Спад начался вскоре после «пятисотника» в Дубае, на котором Феликс дошел до финала. Кроме того, в начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье.

    Сейбот-Уайлд

    Тиаго в первом круге одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 4:6, 6:4.

    Перед этим бразильский теннисист прошел квалификацию — выиграл у Пьерлуиджи Базиле и Йеспера де Йонга.

    Ранее в текущем сезоне Сейбот-Уайлд прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP — в феврале добрался до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.

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    Также стоит обратить внимание, что в этом году Сейбот-Уайлд выиграл лишь восемь из 22-х матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Феликс, похоже, решил немного расслабиться во время грунтовой части сезона. Есть ощущение, что весной канадец просто не парится по поводу результатов. Поэтому победа бразильца в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд?

    Матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сейбота-Уайлда.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сейбота-Уайлда» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд?

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.34.

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    Оже-Альяссим — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Сможет ли Оже-Альяссим прервать серию поражений?
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