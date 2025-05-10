Коллинз — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против американки Даниэль Коллинз в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коллинз

Даниэль попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче на этой неделе американская теннисистка одержала уверенную победу над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 6:3.

Для Коллинз это первый турнир после паузы: в апреле она играла только на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне, на котором ей надо было защищать прошлогодний титул. На этот раз она дошла до четвертьфинала, где проиграла Джессике Пегуле.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Коллинз провела пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у нее восемь побед и пять поражений.

В прошлом году Коллинз дошла в Риме до полуфинала.

Свентек

Ига в стартовом матче не оставила шансов итальянке Элизабетте Коччаретто — 6:1, 6:0.

На недавнем турнире в Мадриде польская теннисистка не смогла защитить титул, проиграв в полуфинале американке Кори Гауфф со счетом 1:6, 1:6.

В текущем сезоне Свентек еще ни разу не проигрывала раньше четвертьфинала.

Кроме того, в 2025-м она не смогла выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Штутгарте.

Свентек трижды выигрывала римский «тысячник» — в 2021-м, 2022-м и 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 5.65, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Ига выиграла семь из восьми предыдущих матчей против Даниэль. В прошлом году между ними произошел конфликт во время встречи на олимпийском турнире в Париже — Коллинз была уверена, что Свентек специально затягивает время и манипулирует. Американка тогда легко взяла первый сет, но в итоге не смогла доиграть матч из-за травмы. Вряд ли Коллинз возьмет реванш, но в любом случае здесь будет интересно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.