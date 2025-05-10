Коллинз — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Даниэль Коллинз
Ига Свёнтек
Коллинз
Даниэль попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче на этой неделе американская теннисистка одержала уверенную победу над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 6:3.
Для Коллинз это первый турнир после паузы: в апреле она играла только на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне, на котором ей надо было защищать прошлогодний титул. На этот раз она дошла до четвертьфинала, где проиграла Джессике Пегуле.
В текущем сезоне Коллинз провела пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у нее восемь побед и пять поражений.
В прошлом году Коллинз дошла в Риме до полуфинала.
Свентек
Ига в стартовом матче не оставила шансов итальянке Элизабетте Коччаретто — 6:1, 6:0.
На недавнем турнире в Мадриде польская теннисистка не смогла защитить титул, проиграв в полуфинале американке Кори Гауфф со счетом 1:6, 1:6.
В текущем сезоне Свентек еще ни разу не проигрывала раньше четвертьфинала.
Кроме того, в 2025-м она не смогла выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Штутгарте.
Свентек трижды выигрывала римский «тысячник» — в 2021-м, 2022-м и 2024 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 5.65, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: Ига выиграла семь из восьми предыдущих матчей против Даниэль. В прошлом году между ними произошел конфликт во время встречи на олимпийском турнире в Париже — Коллинз была уверена, что Свентек специально затягивает время и манипулирует. Американка тогда легко взяла первый сет, но в итоге не смогла доиграть матч из-за травмы. Вряд ли Коллинз возьмет реванш, но в любом случае здесь будет интересно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.