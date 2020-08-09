«Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч китайской Суперлиги 9 августа 2020 года

В воскресенье, 9 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» померится силами с «Цзянсу Сунин». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин».

«Гуанчжоу Фули»

По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Фули» занял 12 место в Суперлиге. Команда на 11 очков опередила зону вылета.

Клуб провел три официальных поединка в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).

Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).

«Цзянсу Сунин»

В прошлой кампании Суперлиги «Цзянсу Сунин» занял четвертую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 13 очков.

В 2020 году команда также провела три официальных поединка, в которых ни разу не проиграла. В первом туре она победила «Хэнань Цзянье» (4:3).

Во втром поединке чемпионата коллектив разошелся миром с «Шаньдун Лунэн» (0:0). В третьем туре он победил «Далянь Ифан» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 4,20, тогда как успех гостей оценивается в 1,73, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0