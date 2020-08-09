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    Поднимется ли «Цзянсу Сунин» на первое место?

    «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч китайской Суперлиги 9 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин»
    «Цзянсу Сунин» идет на четвертом месте
    В воскресенье, 9 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» померится силами с «Цзянсу Сунин». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин».

    «Гуанчжоу Фули»

    По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Фули» занял 12 место в Суперлиге. Команда на 11 очков опередила зону вылета.

    Клуб провел три официальных поединка в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).

    Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).

    «Цзянсу Сунин»

    В прошлой кампании Суперлиги «Цзянсу Сунин» занял четвертую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 13 очков.

    В 2020 году команда также провела три официальных поединка, в которых ни разу не проиграла. В первом туре она победила «Хэнань Цзянье» (4:3).

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    Во втром поединке чемпионата коллектив разошелся миром с «Шаньдун Лунэн» (0:0). В третьем туре он победил «Далянь Ифан» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 4,20, тогда как успех гостей оценивается в 1,73, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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    «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч китайской Суперлиги 9 августа 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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