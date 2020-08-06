«Гетеборг» — «Эстерсунд». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Швеции 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, в 13-м туре чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на стадионе «Гамла Уллеви» примет «Эстерсунд». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Эстерсунд».

«Гетеборг»

Перед стартом 13 тура «Гетеборг» с 12 набранными очками находится на 12 месте в турнирной таблице Аллсвенскан, опережая опасную зону всего на один пункт.

У «ангелов» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия в шведском первенстве, в которой было три поражения и четыре мировых исхода.

В минувшем туре чемпионата «сине-белые» дома уступили «Мальме» (0:3), но перед этим они одолели этот коллектив в финале Кубка страны, победив по итогам овертайма — 2:1 ОТ. До этого поражения коллектив имел 4-матчевую ничейную серию.

На «Гамла Уллеви» в текущем розыгрыше Аллсвенскан «Гетеборг» добыл только одну викторию при трех мировых исходах и трех поражениях, разница мячей — 7:11.

«Эстерсунд»

«Эстенсунд» имеет на один балл меньше, чем предстоящий противник, но находится аж на 14 позиции (зона переходных матчей), от прямого понижения в классе команду отделяет только один пункт.

«Черно-желтые» не могут победить в последних пяти проведенных встречах первенства. Началась эта серия с домашнего поражения от «Мальме» (1:2).

Последующие четыре игры коллектив закончил мировыми результатами, поделив очки в этот период с «Хаккеном» (2:2), «Юргорденом», «Хельсинборгом» (по 0:0) и с «Варбергом» (1:1) в минувшем туре.

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На выезде «Эстерсунд» в текущей Аллсвенскан выступает неплохо, выиграв две игры при трех мировых и одном поражении, разница мячей — 4:4.

В минувшем сезоне «Гетеборг» дома разнес «Эстерсунд» (7:1), а на выезде сыграл вничью — 0:0.

Прогноз на «Гетеборг» — «Эстерсунд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 1.50.

На викторию «Эстерсунда» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20

После победы национальном Кубке, «Гетеборг» теперь полностью сконцентрируется на чемпионате. Прогнозируем в этом поединке непроигрыш хозяев с небольшим количеством забитых мячей. Наша ставка на эту игру — 1Х+ТМ 2,5. 0