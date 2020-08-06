ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф Команда Гаттузо заняла седьмое местоГлавные лузеры сезона в Серии А Юрген КлоппКто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок
  • 15:47
    • Московское «Динамо» приблизилось к подписанию Моро
  • 15:31
    • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала
  • 13:35
    • Стали известны судьи на матчи Лиги Чемпионов
  • 13:02
    • Давид Алаба может покинуть «Баварию»
  • 11:31
    • «Спартак» анонсировал трансфер игрока «Уфы»
  • 11:05
    • Иванович станет игроком «Эвертона»
  • 09:02
    • Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро
    Все новости спорта

    Прервут ли «ангелы» свою безвыигрышную серию?

    «Гетеборг» — «Эстерсунд». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Швеции 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Эстерсунд»
    Игрок «Гетеборга»
    В четверг, 6 августа, в 13-м туре чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на стадионе «Гамла Уллеви» примет «Эстерсунд». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Эстерсунд».

    «Гетеборг»

    Перед стартом 13 тура «Гетеборг» с 12 набранными очками находится на 12 месте в турнирной таблице Аллсвенскан, опережая опасную зону всего на один пункт.

    У «ангелов» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия в шведском первенстве, в которой было три поражения и четыре мировых исхода.

    В минувшем туре чемпионата «сине-белые» дома уступили «Мальме» (0:3), но перед этим они одолели этот коллектив в финале Кубка страны, победив по итогам овертайма — 2:1 ОТ. До этого поражения коллектив имел 4-матчевую ничейную серию.

  • Кто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок
  • «Ливерпуль» не обещает быть активным на трансферном рынке
  • Сегодня

    • На «Гамла Уллеви» в текущем розыгрыше Аллсвенскан «Гетеборг» добыл только одну викторию при трех мировых исходах и трех поражениях, разница мячей — 7:11.

    «Эстерсунд»

    «Эстенсунд» имеет на один балл меньше, чем предстоящий противник, но находится аж на 14 позиции (зона переходных матчей), от прямого понижения в классе команду отделяет только один пункт.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • 03/08/2020

    • «Черно-желтые» не могут победить в последних пяти проведенных встречах первенства. Началась эта серия с домашнего поражения от «Мальме» (1:2).

    Последующие четыре игры коллектив закончил мировыми результатами, поделив очки в этот период с «Хаккеном» (2:2), «Юргорденом», «Хельсинборгом» (по 0:0) и с «Варбергом» (1:1) в минувшем туре.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде «Эстерсунд» в текущей Аллсвенскан выступает неплохо, выиграв две игры при трех мировых и одном поражении, разница мячей — 4:4.

    В минувшем сезоне «Гетеборг» дома разнес «Эстерсунд» (7:1), а на выезде сыграл вничью — 0:0.

    Прогноз на «Гетеборг» — «Эстерсунд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гетеборга» предлагают — 1.50.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    На викторию «Эстерсунда» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20

    После победы национальном Кубке, «Гетеборг» теперь полностью сконцентрируется на чемпионате. Прогнозируем в этом поединке непроигрыш хозяев с небольшим количеством забитых мячей. Наша ставка на эту игру — 1Х+ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Варберг Боис — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальме — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Раднички
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.54
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Гетеборг» — «Эстерсунд». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Швеции 6 августа 2020 года. Прогноз на «Гетеборг» — «Эстерсунд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры