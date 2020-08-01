«Арсенал» — «Челси». Прогноз (к. 1.81) и ставки на финал Кубка Англии 1 августа 2020 года

В финальном матче Кубка Англии 2019-2020 встретятся «Арсенал» и «Челси». Матч пройдет 1 августа на «Уэмбли». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»

«Арсенал» завершил чемпионат Англии победой над «Уотфордом» (3:2). Однако в турнирной таблице «канониры» заняли итоговое восьмое место, что стало худшим результатом для клуба за последние 25 лет.

После возобновления сезона «канониры» провели двенадцать матчей, в которых одержали семь побед при одной ничьей и четырех поражениях.

«Арсеналу» удалось обыграть в том числе две сильнейшие команды Англии на данный момент — «Ман Сити» в Кубке Англии (2:0) и «Ливерпуль» в АПЛ (2:1).

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В рамках Кубка Англии «Арсенал» по пути к финалу обыграл «Лидс» (1:0), «Борнмут» (2:1), «Портсмут» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и, как уже упоминалось, «Ман Сити» (2:0).

«Челси»

«Челси» подходит к финалу Кубка Англии в хорошем настроении. Команде удалось выполнить главную задачу и пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.

В заключительном туре «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 и финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице.

После возобновления сезона «Челси» провел одиннадцать матчей. Команда Фрэнка Лэмпарда одержала в них восемь побед при трех поражениях.

В Кубке Англии на пути к финалу «Челси» прошел «Ноттингем Форест» (2:0), «Халл» (2:1), «Ливерпуль» (2:0), «Лестер» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» по итогам основного времени матча дается коэффициент 3,48, на ничью — 3,54, а на «Челси» — 2,23.

На то, что обладателем Кубка станут «канониры», можно поставить с коэффициентом 2,31, а на триумф «Челси» — 1,61.

В этом сезоне команды встречались дважды в рамках АПЛ. В первом круге «Челси» на выезде выиграл со счетом 2:1, а во втором поединок завершился вничью — 2:2.

Наши прогноз и ставка на матч — «Челси» забьет последний гол в матче с коэффициентом 1,81. 0