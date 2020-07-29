ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингКак догнать «Ливерпуль»? «МанСити» вновь стремится на вершину «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»Сбывшиеся мечты «МЮ», провал «Лестера» и «Золотая бутса» Варди Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 21-27 июля
  • 19:15
    • Полный календарь РПЛ 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru
  • 20:58
    • «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года — СМИ
  • 20:31
    • Источник: «Сочи» может арендовать Мамману
  • 20:00
    • Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: Как команда мы не существуем
  • 18:30
    • Черышев хочет остаться в «Валенсии»
  • 18:16
    • Стало известно, когда состоится финал Кубка России 2020-2021
  • 16:45
    • Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи
    Все новости спорта

    Сможет ли «Брентфорд» отыграться?

    «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа 29 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Суонси»
    «Суонси» — «Брентфорд»
    «Брентфорд» и «Суонси» проведут ответный матч полуфинала Чемпионшипа. Встреча пройдет на стадионе «Гриффин Парк». Начало — в 21:45. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси».

    «Брентфорд»

    По итогам сезона «Брентфорд» занял в Чемпионшипе третье место. Команда набрала 81 очко, лишь на 2 пункта отстав от прямой путевки в АПЛ.

    Повыситься в классе напрямую «Брентфорду» не позволили результаты двух последних туров. В обоих матчах команда потерпела поражения — сперва 0:1 от «Сток Сити», а затем 1:2 от «Барнсли».

    Тем самым «Брентфорд» прервал свою победную серию, которая насчитывала восемь матчей подряд.

    В первом полуфинале против «Суонси» серия неудач продолжилась. «Брентфорд» проиграл со счетом 0:1 на выезде, пропустив в концовке матча, когда играл в меньшинстве после удаления Рико Генри.

    «Суонси»

    «Суонси» ворвался в плей-офф Чемпионшипа по итогам последнего тура и драматичной развязки.

    В 46-м туре «Суонси» разгромил «Рединг» со счетом 4:1, в то же время «Ноттингем Форест» со счетом 1:4 проиграл «Сток Сити». Благодаря таким результатам «Суонси» вышел на шестое место, опередив «Ноттингем» по разнице забитых и пропущенных мячей на один гол.

    Все прогнозы на футбол

    В первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Суонси» удалось минимально обыграть «Брентфорд» — 1:0. На 82-й минуте победный мяч провел Андре Айю, когда хозяева играли в большинстве.

    Для «Суонси» эта победа стала третьей подряд. В этих трех играх команда пропустила лишь один гол.

    Прогноз

    На победу «Брентфорда» дается коэффициент 1,59, на ничью — 4,14, а на «Суонси» — 5,90.

    На то, что дальше пройдет «Брентфорд», можно поставить с коэффициентом 1,85 а на «Суонси» — 1,94.

    Прогноз на матч — «Победа любой команды с сухим счетом — Нет» с коэффициентом 1,70. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.13
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Миннесота
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Портленд — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сассуоло — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лацио — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Верона — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футболисты «Ливерпуля»
  • Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
    • 10:26 25/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа 29 июля 2020 года. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры