«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа 29 июля 2020 года

«Брентфорд» и «Суонси» проведут ответный матч полуфинала Чемпионшипа. Встреча пройдет на стадионе «Гриффин Парк». Начало — в 21:45. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси».

«Брентфорд»

По итогам сезона «Брентфорд» занял в Чемпионшипе третье место. Команда набрала 81 очко, лишь на 2 пункта отстав от прямой путевки в АПЛ.

Повыситься в классе напрямую «Брентфорду» не позволили результаты двух последних туров. В обоих матчах команда потерпела поражения — сперва 0:1 от «Сток Сити», а затем 1:2 от «Барнсли».

Тем самым «Брентфорд» прервал свою победную серию, которая насчитывала восемь матчей подряд.

В первом полуфинале против «Суонси» серия неудач продолжилась. «Брентфорд» проиграл со счетом 0:1 на выезде, пропустив в концовке матча, когда играл в меньшинстве после удаления Рико Генри.

«Суонси»

«Суонси» ворвался в плей-офф Чемпионшипа по итогам последнего тура и драматичной развязки.

В 46-м туре «Суонси» разгромил «Рединг» со счетом 4:1, в то же время «Ноттингем Форест» со счетом 1:4 проиграл «Сток Сити». Благодаря таким результатам «Суонси» вышел на шестое место, опередив «Ноттингем» по разнице забитых и пропущенных мячей на один гол.

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В первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Суонси» удалось минимально обыграть «Брентфорд» — 1:0. На 82-й минуте победный мяч провел Андре Айю, когда хозяева играли в большинстве.

Для «Суонси» эта победа стала третьей подряд. В этих трех играх команда пропустила лишь один гол.

Прогноз

На победу «Брентфорда» дается коэффициент 1,59, на ничью — 4,14, а на «Суонси» — 5,90.

На то, что дальше пройдет «Брентфорд», можно поставить с коэффициентом 1,85 а на «Суонси» — 1,94.

Прогноз на матч — «Победа любой команды с сухим счетом — Нет» с коэффициентом 1,70. 0