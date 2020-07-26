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    «Ман Сити» разгромит напоследок?

    «Манчестер Сити» — «Норвич». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Норвич»
    Рахим Стерлинг
    В последнем 38 тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Норвичем» на стадионе «Этихад». Поединок состоится 26 июля. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Июля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
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    «Манчестер Сити»

    Команда Гвардиолы берет серебренные медали. Хорош было бы теперь закончить сезон на хорошей ноте и дойти до отметки в 100 голов. Сейчас у «горожан» 97 забитых мячей

    «Манчестер Сити» выиграл 4 последних поединка. Хозяева спокойно разобрались с «Уотфордом» (0:4), «Ньюкаслом» (5:0) и «Брайтоном» (0:5). Устоял только «Борнмут», проигравший со счетом 2:1.

    Напомним, что 18 июля «шейхи» проиграли 2:0 в полуфинале Кубка Англии «Арсеналу».

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    Добавим, что «бело-голубые» выиграли шесть домашних поединков подряд. При этом коллектив пропустил всего один мяч за этот период. Это с учетом, что в гостях были «Арсенал» и «Ливерпуль».

    «Норвич»

    «Норвич» после этого тура официально покинет Премьер-лигу с 21 очком в активе. Хотя кто знает, может «канарейки» громко стукнут дверью напоследок.

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    В АПЛ они не стучали дверями с 28 февраля, когда обыграли «Лестер» 1:0. После этого команда только проигрывала.

    «Канарейки» проиграли все встречи после карантина. Им удалось отличиться всего раз в игре с «Уотфордом» (2:1).

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    • После этого поединка «желто-зеленые» проиграли «Вест Хэму» 0:4, «Челси» 1:0 и «Бернли» 0:2.

    Прогноз и ставки

    Есть сильное предчувствие, что «горожане» не оставят мокрого места от «Норвича». У букмекеров оно тоже присутствует — 1.07 и 30.0.

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    Так уж все сложилось, удивительны образом, что «Ман Сити» проиграл в прошлый раз 3:2. Итого, хозяева не выигрывали у «канареек» две встречи подряд.

    В этот раз ожидаем разгрома. Гвардиола — педант. Он готов играть и придерживаться плана, даже когда уже все решено. Ставим на ИТ 1 больше 3.5 за 1.86. 0

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    «Манчестер Сити» — «Норвич». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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