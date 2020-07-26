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    Иммобиле продолжит возглавлять бомбардирскую гонку?

    «Верона» — «Лацио». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В воскресенье, 26 июля, в рамках 36-го тура итальянской Серии А «Верона» на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» сыграет с римским «Лацио». Игра стартует в 20:30 по мск. Прогноз на «Верона» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Июля 2020 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:30 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
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    «Верона»

    С 46 набранными очками «Верона» разместилась на девятой позиции в турнирной таблице Серии А, и в лучшем случае может финишировать на строку выше.

    После возобновления первенства «мастифы» половину своих матчей свели вничью (пять раз из десяти), выиграли всего лишь две встречи и трижды уходили с поля поверженными.

    На данный момент у «желто-синих» 6-матчевая безвыигрышная серия, где четыре игры были проигрышными. В минувшем туре они в гостях поделили очки с «Торино» (1:1).

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    • Домашняя статистика у «Вероны» седьмая в лиге, в 17 играх «Хеллас» восемь раз выиграли при пяти ничьих и четырех поражениях, с разницей мячей — 25:20.

    «Лацио»

    «Лацио» решил свою главную задачу на сезон, а именно — завоевал пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. Осталось только побороться за медали, сейчас отставание от «Интера» — одно очко, от «Аталанты» — два балла.

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    В минувшем туре «орлы» в родных стенах смогли одолеть «Кальяри» (2:1), а перед этим они не могли выиграть в четырех встречах подряд, проиграв в трех из них.

    Всего в пост-карантинный период римляне победили всего в трех играх из девяти проведенных, раз сыграли вничью и пять раз терпели фиаско.

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    • На выезде у «Лацио» пятая статистика в лиге, в 17 встречах было девять побед при трех ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 27:21.

    В первом круге в Риме оппоненты расписали мировую (0:0), а до этого лациале выиграли у «Вероны» в пяти встречах кряду.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Вероны» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.65

    У «Лацио» главная задача на остаток сезона — сделать Иммобиле лучшим бомбардиром Серии А. На данный момент у него 31 забитый мяч, что на один больше, чем у Роналду.

    Прогнозируем, что в этой встрече форвард забьет свой очередной гол. Предлагаем поставить — Иммобиле забьет: да. 0

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    «Верона» — «Лацио». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 26 июля 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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