«Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Бернли»

Футбольный клуб из Бернли набрал в 37 турах 54 балла, а в турнирной таблице АПЛ он находится на девятой позиции.

В первой игре посткарантинного периода «Бернли» потерпел крупное поражение от «Ман Сити» (0:5), но затем бордовые минимально обыграли «Уотфорд» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

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В рамках 33-го тура подопечные Шона Дайча расписали мировую с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Восьмого июля команда одержала верх над «Вест Хэмом» (1:0).

В двух следующих матчах «Бернли» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1). В недавней встрече бордовые победили «Норвич» (2:0).

«Брайтон»

В 37 матчах английского первенства команда заработала 38 очков. Благодаря этому она сохранила себе место в АПЛ на следующий сезон.

В стартовых двух играх после возобновления чемпионата «Брайтон» победил «Арсенал» (2:1) и разошелся миром с «Лестером» (0:0).

Первое поражение в посткарантинный период «чайки» потерпели от «МЮ» (0:3), однако уже в следующей дуэли «Альбион» одержал верх над «Норвичем» (1:0).

Чуть позже «Брайтон» оказался слабее «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:5). В двух последних играх коллектив Грэма Поттера заработал по 1 баллу, сыграв вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.45, а на победу «Брайтона» — 3.15.

Две немотивированные команды не будут особо напрягаться, но несколько голов телезрители все же увидят. Наши прогноз и ставка — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2.01. 0