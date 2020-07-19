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    «Зенит» — «Спартак»: кто выйдет в финал Кубка России?

    «Зенит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.67) и ставки на полуфинал Кубка России по футболу 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
    Артем Дзюба
    В воскресенье, 19 июля, «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Июля 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 6.10
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    «Зенит»

    «Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав в 29 сыгранных турах Премьер-лиги 69 очков.

    Преимущество «сине-бело-голубых» над идущим вторым «Локомотивом» составляет целых 15 баллов.

    Триумф подопечных Сергея Семака можно назвать справедливым, тем более что этим летом они сыграли практически идеально.

    Все прогнозы на РПЛ

    В матчах национального первенства «Зенит» обыграл ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1), «Тамбов» (2:1), «Краснодар» (4:2), «Сочи» (2:1) и «Оренбург» (4:1). И только «Ахмат» сумел отобрать очки у чемпиона (1:1).

    «Спартак»

    А вот московский «Спартак» не может занести сезон 2019/20 себе в актив, по крайней мере пока.

    За тур до завершения чемпионата России «красно-белые» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

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    • Летом подопечные Доменико Тедеско успели проиграть ЦСКА (0:2), «Тамбову» (1:2) и «Сочи» (0:1), что привело к увольнению генерального директора Томаса Цорна.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 28-м туре «Спартак» все же разгромил «Ахмат» (3:0), но это лишь слабое утешение на фоне провального сезона.

    Прогноз и тсавка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.67, победа «Спартака» — 5.10, ничья — 4.10.

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    Честно говоря, в успех «красно-белых» уж никак не верится. Команда давно находится в кризисе, из которого за несколько дней выбраться не сможет.

    Нужно быть объективным и признать, что «Зенит» на данный момент — сильнейшая команда России. Когда он в форме, равных ему нет.

    Достаточно ли мотивирована команда Семака? Нам кажется, что да. Она жаждет оформить победный дубль, поэтому на своем поле точно не захочет уступать «Спартаку». Так что наш прогноз — «победа хозяев».

    Еще один вариант для ставки — «гонка до двух голов: хозяева» за 1.95. С такой мощной атакой «Зенит» должен забить не менее двух мячей, притом обязан сделать это первым. 0

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    «Зенит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.67) и ставки на полуфинал Кубка России по футболу 19 июля 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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