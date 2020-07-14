«Челси» — «Норвич». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года

Во вторник, 14 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с «Норвичем». Встреча начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Челси» — «Норвич».

«Челси»

«Челси» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает третье место, однако преследователи находятся рядом. «Лестер» отстает на очко, а «МЮ» расположился на расстоянии двух баллов, но при игре в запасе.

В пост-карантинный период лондонский коллектив провел шесть матчей в рамках английского первенства, где смог добиться четырех побед при двух поражениях.

Одно из фиаско состоялась в минувшем туре, в котором «синие» были на выезде разгромлены «Шеффилда Юнайтед» со счетом 0:3, а перед этим они в гостевой встрече разобрались с «Кристал Пэлас» (3:2).

На «Стэмфорд Бридж» у «Челси» в текущем розыгрыше АПЛ лишь седьмая статистика. В 17 матчах было одержано девять викторий, три встречи завершились вничью и пять раз было зафиксировано поражение, разница мячей — 27:16.

«Норвич»

«Норвич» с 21 набранным баллом замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Еще по итогам прошлого игрового дня коллектив официально распрощался с дивизионом сильнейших.

На данный момент у «канареек» 7-матчевая проигрышная серия, где шесть состоялись уже пост-карантинный период. Отметим, что во всех этих играх они смогли забить лишь один гол.

Все прогнозы на футбол

В предыдущем поединке первенства «Норвич» на своей территории был разгромлен «Вест Хэмом» со счетом 0:4, а туром ранее было гостевое фиаско от «Уотфорда» (1:2).

17 гостевых поединков этой компании принесли команде только один победный результат, еще трижды была зафиксирована ничья и 13 раз «Норвич» уходил с поля поверженным, разница мячей — 7:32.

Игра первого круга принесла «Челси» непростую выездную викторию над «Норвичем» со счетом 3:2.

Прогноз на «Челси» — «Норвич»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.16, победа «Норвича» — 21.00, ничья — 9.50.

В свете борьбы за попадание в топ-4, «Челси» не может позволить себе потерять очки в домашней игре с безнадежным аутсайдером. Ставим в этом поединке на уверенную викторию хозяев. Прогноз и ставка: победа «Челси» с форой (-2). 0