«Челси» — «Норвич». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года

«Челси»
«Челси» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает третье место, однако преследователи находятся рядом. «Лестер» отстает на очко, а «МЮ» расположился на расстоянии двух баллов, но при игре в запасе.
В пост-карантинный период лондонский коллектив провел шесть матчей в рамках английского первенства, где смог добиться четырех побед при двух поражениях.
Одно из фиаско состоялась в минувшем туре, в котором «синие» были на выезде разгромлены «Шеффилда Юнайтед» со счетом 0:3, а перед этим они в гостевой встрече разобрались с «Кристал Пэлас» (3:2).
На «Стэмфорд Бридж» у «Челси» в текущем розыгрыше АПЛ лишь седьмая статистика. В 17 матчах было одержано девять викторий, три встречи завершились вничью и пять раз было зафиксировано поражение, разница мячей — 27:16.
«Норвич»
«Норвич» с 21 набранным баллом замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Еще по итогам прошлого игрового дня коллектив официально распрощался с дивизионом сильнейших.
На данный момент у «канареек» 7-матчевая проигрышная серия, где шесть состоялись уже пост-карантинный период. Отметим, что во всех этих играх они смогли забить лишь один гол.
В предыдущем поединке первенства «Норвич» на своей территории был разгромлен «Вест Хэмом» со счетом 0:4, а туром ранее было гостевое фиаско от «Уотфорда» (1:2).
17 гостевых поединков этой компании принесли команде только один победный результат, еще трижды была зафиксирована ничья и 13 раз «Норвич» уходил с поля поверженным, разница мячей — 7:32.
Игра первого круга принесла «Челси» непростую выездную викторию над «Норвичем» со счетом 3:2.
Прогноз на «Челси» — «Норвич»
В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.16, победа «Норвича» — 21.00, ничья — 9.50.
В свете борьбы за попадание в топ-4, «Челси» не может позволить себе потерять очки в домашней игре с безнадежным аутсайдером. Ставим в этом поединке на уверенную викторию хозяев. Прогноз и ставка: победа «Челси» с форой (-2). 0