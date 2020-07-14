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    Будет ли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» громить «Норвич»?

    «Челси» — «Норвич». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Норвич»
    Тэмми Абрахам
    Во вторник, 14 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с «Норвичем». Встреча начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Челси» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Июля 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:15 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.70
  • 2
  • 19.50
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    «Челси» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает третье место, однако преследователи находятся рядом. «Лестер» отстает на очко, а «МЮ» расположился на расстоянии двух баллов, но при игре в запасе.

    В пост-карантинный период лондонский коллектив провел шесть матчей в рамках английского первенства, где смог добиться четырех побед при двух поражениях.

    Одно из фиаско состоялась в минувшем туре, в котором «синие» были на выезде разгромлены «Шеффилда Юнайтед» со счетом 0:3, а перед этим они в гостевой встрече разобрались с «Кристал Пэлас» (3:2).

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  • Вчера

    • На «Стэмфорд Бридж» у «Челси» в текущем розыгрыше АПЛ лишь седьмая статистика. В 17 матчах было одержано девять викторий, три встречи завершились вничью и пять раз было зафиксировано поражение, разница мячей — 27:16.

    «Норвич»

    «Норвич» с 21 набранным баллом замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Еще по итогам прошлого игрового дня коллектив официально распрощался с дивизионом сильнейших.

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    На данный момент у «канареек» 7-матчевая проигрышная серия, где шесть состоялись уже пост-карантинный период. Отметим, что во всех этих играх они смогли забить лишь один гол.

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    В предыдущем поединке первенства «Норвич» на своей территории был разгромлен «Вест Хэмом» со счетом 0:4, а туром ранее было гостевое фиаско от «Уотфорда» (1:2).

    17 гостевых поединков этой компании принесли команде только один победный результат, еще трижды была зафиксирована ничья и 13 раз «Норвич» уходил с поля поверженным, разница мячей — 7:32.

    Игра первого круга принесла «Челси» непростую выездную викторию над «Норвичем» со счетом 3:2.

    Прогноз на «Челси» — «Норвич»

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.16, победа «Норвича» — 21.00, ничья — 9.50.

    В свете борьбы за попадание в топ-4, «Челси» не может позволить себе потерять очки в домашней игре с безнадежным аутсайдером. Ставим в этом поединке на уверенную викторию хозяев. Прогноз и ставка: победа «Челси» с форой (-2). 0

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    «Челси» — «Норвич». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 14 июля 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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