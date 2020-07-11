«Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 11 июля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Челси».

«Шеффилд Юнайтед»

Футбольный коллектив, который находится в Шеффилде, занимает седьмое место с 51 очком. Эта позиция позволяет команде попасть в квалификацию ЛЕ в следующем сезоне.

Рестарт Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» провел ужасно. В трех турах подопечные Криса Уайлдера набрали лишь 1 балл.

Сперва «клинки» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0), а позже они уступили «Ньюкаслу» (0:3) и «МЮ» (0:3). В четвертьфинале Кубка «Юнайтед» был слабее «Арсенала» (1:2).

Календарь и таблица АПЛ

Но в 32-м туре «Шеффилд Юнайтед» добыл уверенную победу над «Тоттенхэмом» (3:1), а после ничьей с «Бернли» (1:1) коллектив Криса Уайлдера одержал верх над «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Челси»

Лондонская команда замыкает тройку сильнейших клубов Премьер-лиги с 60 очками в копилке. Недавно ей удалось опередить «Лестер» на 1 пункт.

В шести матчах в разных соревнованиях после возобновления сезона «Челси» проиграл всего раз. В первом поединке рестарта синие добыли волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).

В 31-м туре АПЛ коллектив Фрэнка Лэмпарда подарил «Ливерпулю» золото, прихлопнув «Ман Сити» (2:1). В Кубке Англии «аристократы» прошли «Лестер» (1:0).

А проиграл «Челси» «Вест Хэму» в 32-м туре чемпионата (2:3). Позже команда Лэмпарда взяла верх над «Уотфордом» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Шеффилд Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.90, на ничью — 4.20, а на победу «Челси» — 1.53.

После возобновления АПЛ лондонцы забили 12 мячей в 5 поединках. В каждой игре они вколачивали минимум двушку своим оппонентам. Так должно быть и в 35-м туре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 с коэффициентом 1.71. 0