«Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 6 июля 2020 года

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Леванте» сыграет с «Реал Сосьедадом». Встреча, которая пройде 6 июля в Ла-Нусии на стадионе «Камило Кано», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад».

«Леванте»

Перед стартом 34 тура Примеры «Леванте» находится на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка и уже решил свои задачи на сезон.

После рестарта сезона «лягушки» провели шесть поединков, где только раз проиграли, а также две встречи выиграли и три поединка завершили мировыми исходами.

Фиаско состоялось два тура тому назад в родных стенах в игре с «Атлетико» (0:1), после чего левантийцы обыграли дома 4:2 «Бетис» и поделил очки с «Вальядолидом» (0:0) в гостях.

Домашняя статистика у «Леванте» десятая в испанском первенстве, в 16 команда одержала восемь побед при четырех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 24:16.

«Реал Сосьедад»

После 33 сыгранных туров «Реал Сосьедад» находится на седьмом месте в турнирке Ла Лиги, с отставанием от зоны Лиги Европы в два балла и ЛЧ в семь пунктов.

«Бело-голубые» неудачно рестартовали в Примере. В первой пост-карантинной игре они расписали мировую с «Осасуной» (1:1) на своей территории, после чего проиграли четыре встречи подряд.

И только в минувшем игровом дне баски прервали свою неудачную серию, по-волевому обыграв в родных стенах последний «Эспаньол» со счетом 2:1.

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На выезде у «Реал Сосьедада» восьмая статистика, в 16 играх коллектив выиграл шесть игр при восьми поражениях и двух ничьих, разница забитых и пропущенных — 19:25.

В первом круге «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Леванте» (1:2), в прошлом сезоне баски выиграли в гостях (3:1), а на поле левантийцев была ничья (1:1).

Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.30.

На викторию «Леванте» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.60.

В играх между собой в последнее время эти коллективы забивают друг другу. Наверняка и эта встреча пройдет с обоюдными уколами. Наши прогноз и ставки: обе забьют — да. 0