ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию «Спартак» — «Тамбов»Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру ЦСКАЧалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов
  • 07:00
    • «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины
  • 00:46
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио» в Риме
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
  • 20:22
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»
  • 23:54
    • «Челси» одержал победу над «Уотфордом»
    Все новости спорта

    «Леванте» и «Реал Сосьедад» обменяются голами?

    «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 6 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Леванте Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Реал Сосьедад»
    Александр Исак
    В рамках 34-го тура испанской Примеры «Леванте» сыграет с «Реал Сосьедадом». Встреча, которая пройде 6 июля в Ла-Нусии на стадионе «Камило Кано», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Июля 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    Перед стартом 34 тура Примеры «Леванте» находится на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка и уже решил свои задачи на сезон.

    После рестарта сезона «лягушки» провели шесть поединков, где только раз проиграли, а также две встречи выиграли и три поединка завершили мировыми исходами.

    Фиаско состоялось два тура тому назад в родных стенах в игре с «Атлетико» (0:1), после чего левантийцы обыграли дома 4:2 «Бетис» и поделил очки с «Вальядолидом» (0:0) в гостях.

  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • Вновь появилась информация о возможном уходе Лионеля Месси
  • Вчера

    • Домашняя статистика у «Леванте» десятая в испанском первенстве, в 16 команда одержала восемь побед при четырех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 24:16.

    «Реал Сосьедад»

    После 33 сыгранных туров «Реал Сосьедад» находится на седьмом месте в турнирке Ла Лиги, с отставанием от зоны Лиги Европы в два балла и ЛЧ в семь пунктов.

  • Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
  • 28/06/2020

    • «Бело-голубые» неудачно рестартовали в Примере. В первой пост-карантинной игре они расписали мировую с «Осасуной» (1:1) на своей территории, после чего проиграли четыре встречи подряд.

    И только в минувшем игровом дне баски прервали свою неудачную серию, по-волевому обыграв в родных стенах последний «Эспаньол» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде у «Реал Сосьедада» восьмая статистика, в 16 играх коллектив выиграл шесть игр при восьми поражениях и двух ничьих, разница забитых и пропущенных — 19:25.

    В первом круге «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Леванте» (1:2), в прошлом сезоне баски выиграли в гостях (3:1), а на поле левантийцев была ничья (1:1).

    Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.30.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    На викторию «Леванте» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.60.

    В играх между собой в последнее время эти коллективы забивают друг другу. Наверняка и эта встреча пройдет с обоюдными уколами. Наши прогноз и ставки: обе забьют — да. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    6.50
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осасуна — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020     «Зенит»
  • Гол нарушителя режима. «Тамбов» чуть не притормозил «Зенит»
    • 00:32 02/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 6 июля 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры