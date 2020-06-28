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    Соседи по турнирке забьют друг другу?

    «Леванте» — «Бетис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 28 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Бетис»
    Борха Майорал
    В воскресенье, 28 июня, в 32-м туре испанской Примеры «Леванте» на своем стадионе «Камило Кано» сыграет с «Бетисом» из Севильи. Начало встречи запланировано на 15:00 по Москве. Прогноз на «Леванте» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Июня 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 15:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
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    «Леванте»

    После 31 тура «Леванте» находится на 12-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, имея в своем активе 38 очков, опережая зону вылета на 12 баллов.

    После рестарта сезона «лягушки» провели четыре поединка в чемпионате. Начали они с двух мировых подряд, поделив очки на выезде с «Валенсией» и дома с «Севильей» (по 1:1).

    В третьей пост-карантинной игре левантийцы добились гостевой виктории над аутсайдером «Эспаньолом» (3:1), а в своей последней сыгранной встрече уступили в родных стенах «Атлетико» (0:1).

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    • 15 домашних поединков принесли «Леванте» в текущей Примере семь победных результатов, четыре мировых исхода и столько же поражений, разница мячей — 20:14.

    «Бетис»

    Перед стартом 32 тура «Бетис» в турнирке Примеры идет строкой ниже своего предстоящего противника, имея на один балл меньше.

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    «Огурцы» рестартовали с поражения в дерби от «Севильи» со счетом 0:2, затем они разошлись мировым исходом с «Гранадой» (2:2) на своей арене.

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    В третьей пост-карантинной игре «зелено-белые» оказались слабее «Атлетика» в Бильбао (0:1), а в минувшем туре они в родных стенах переиграли «Эспаньол» (1:0).

    В 15 гостевых поединках этого испанского чемпионата «Бетис» победил лишь в одной игре, пять раз сыграл вничью и восемь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:25.

    В первом круге «Бетис» в Севильи обыграл «Леванте» (3:1), в прошлом сезоне дважды выиграли «лягушки» — 4:0 и 3:0.

    Прогноз на «Леванте» — «Бетис»

    В поединке соседей по турнирной таблице, которые уже почти решили свои задачи на сезон, вполне можно ожидать забитые мячи в обе стороны. Наш прогноз и ставка: обе забьют — да. 0

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    «Леванте» — «Бетис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 28 июня 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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