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    «Гранада» и «Эйбар» проведут «низовую» игру?

    «Гранада» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 28 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Эйбар»
    Дарвин Мачис
    В воскресенье, 28 июня, в рамках 32-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле сыграет с «Эйбаром». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Гранада» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Июня 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Эйбар Эйбар
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    «Гранада»

    «Гранада» имеет призрачные шансы на еврокубки. За семь туров до конца Примеры коллектив идет девятым в турнирке, с отставанием в четыре очка от зоны Лиги Европы.

    После рестарта сезона «красно-белые» смогли разжиться пятью очками. В первой сыгранной игре они на своей территории одолели «Хетафе» со счетом 2:1, после чего не выигрывали.

    В этот период команда расписала гостевые мировые с «Бетисом» (2:2) и с «Леганесом» (0:0), а также потерпели фиаско в родных стенах от «Вильярреала» (0:1).

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    • В 15 домашних играх текущей Примеры «Гранада» добыла девять победных результатов, дважды сыграли вничью и четыре поединка проиграли, разница мячей — 18:10.

    «Эйбар»

    «Эйбар» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. Команда с 32 набранными очками расположился на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть пунктов.

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    «Оружейники» после отдыха заработали такое же количество баллов, как и их предстоящий противник. Но начали они с выездного поражения от мадридского «Реала» со счетом 1:3, а затем не знали горечи неудач.

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    Сперва состоялась два ничейных результата — дома с «Атлетиком» (2:2) и на выезде с «Хетафе» (1:1). В своей последней встрече они на своей территории одолели «Валенсию» — 1:0.

    В гостях «Эйбар» победил в этом чемпионате лишь раз, шесть встреч закончил мировыми исходами и восемь игр проиграл, разница забитых-пропущенных — 10:25.

    Игра первого круга принесла «Эйбару» разгромную победу над «Гранадой» — 3:0.

    Прогноз на «Гранада» — «Эйбар»

    Оба коллектива не отличаются особой результативностью. Прогнозируем, что их очная встреча будет «низовой». Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «Гранада» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 28 июня 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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