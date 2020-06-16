ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста посвятил гол одноклубницеБеззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов Дрис МертенсИстория возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу»Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромом
  • 22:24
    • «Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
  • 22:07
    • БАТЭ сыграл вничью с солигорским «Шахтером»
  • 20:55
    • «Шальке» упустил победу над «Байером» из-за автогола
  • 18:46
    • Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Барсы»
  • 17:18
    • «Локомотив» выиграл у «Тамбова» в первом матче под руководством Николича
  • 17:06
    • «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки
  • 13:24
    • Один из игроков «Норвича» заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Сохранит ли «Истиклол» свое лидерство?

    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Таджикистана 16 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана Прогнозы на Футбол Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»
    «Истиклол» лидирует в таблице
    Во вторник, 16 июня, «Регар-ТадАЗ» на своем поле примет «Истиклол» в рамках пятого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Турсунзаде, начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол».
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 16 Июня 2020 года
    Регар-ТадАЗ
  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 15:30 Истиклол Истиклол
  • Душанбе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Коллектив из Турсунзаде в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата, набрав в 21 поединке 30 очков, отстав на 21 балл от победителя.

    «Регар-ТадАЗ» за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл.

    В стартовом матче текущего чемпионата Таджикистана «металлурги» на выезде расписали мировую с «Куктошем» (0:0), а в следующем туре уступили в гостях новичку «Фаизканду» со счетом 2:3.

    Все прогнозы на футбол

    Уже в третьем туре «Регар-ТадАз» одержал крупную победу над «Истаравшаном» (4:1) и поднялся на пятую строчку, однако затем проиграл «Худжанду» (1:2) и опустился на шестое место.

    «Истиклол»

    «Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана, который по итогам минувшего сезона уверенно занял первое место в первенстве, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов.

    В текущем сезоне «львы» стартовали с двух победных матчей подряд, в которых они обыграли «Душанбе 83» (7:0) и «ЦСКА Памир» (2:0).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    И лишь в третьем туре «Истиклол» потерял очки, на своем поле разойдясь миром с «Хатлоном» (2:2).

    В предыдущем четвертом туре клуб разгромил «Куктош» со счетом 6:1 и сохраняет лидерство, опережая второй «Хатлон» по дополнительным показателям.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, ничья — 4,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Истиклол» выиграет, и обе команды забьют за 2,10. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Мальме — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рига — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.52
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маритиму — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арминия — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Таджикистана 16 июня 2020 года. Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Тоже интересно
    «Севилья» вернулась победой Футбол Примера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Реал» одолел «Эйбар», «Севилья» выиграла андалузское дербиОбзор матчей 28 тура испанской Примеры 01:590
  • 01:50
    • Федотов: Возобновление сезона покажет, насколько Кокорин был профессионален
  • 01:40
    • Звезды НБА отказываются играть без вакцины от коронавируса
  • 01:17
    • Зидан: Могли выиграть со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме
    Холанд вырвал победу для «Боруссии» Футбол «Дортмунд» показывает характер, но уже поздноРеакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:000
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» cправиться с середняком Ла Лиги?
  • 4.52
    •
  • 00:57
    • «Реал Сосьедад» поделил очки с «Осасуной»
  • 00:44
    • УНИКС расстался с Морганом, Кощеевым, Тайусом и Палссоном
  • 00:39
    • Безуглов: Пока нет предпосылок, что деньги на выплату штрафа World Athletics будут найдены
    Лого и мяч Евро-2020 Футбол Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое времяЧемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать 13/06/2020 в 12:480
  • 00:19
    • Николич: Мы должны сохранить футбол, в который «Локо» играл до этого
  • 23:56
    • Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к матчу с «Тамбовом»
  • 23:51
    • Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие