«Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Таджикистана 16 июня 2020 года

Во вторник, 16 июня, «Регар-ТадАЗ» на своем поле примет «Истиклол» в рамках пятого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Турсунзаде, начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол».

«Регар-ТадАЗ»

Коллектив из Турсунзаде в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата, набрав в 21 поединке 30 очков, отстав на 21 балл от победителя.

«Регар-ТадАЗ» за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл.

В стартовом матче текущего чемпионата Таджикистана «металлурги» на выезде расписали мировую с «Куктошем» (0:0), а в следующем туре уступили в гостях новичку «Фаизканду» со счетом 2:3.

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Уже в третьем туре «Регар-ТадАз» одержал крупную победу над «Истаравшаном» (4:1) и поднялся на пятую строчку, однако затем проиграл «Худжанду» (1:2) и опустился на шестое место.

«Истиклол»

«Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана, который по итогам минувшего сезона уверенно занял первое место в первенстве, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов.

В текущем сезоне «львы» стартовали с двух победных матчей подряд, в которых они обыграли «Душанбе 83» (7:0) и «ЦСКА Памир» (2:0).

И лишь в третьем туре «Истиклол» потерял очки, на своем поле разойдясь миром с «Хатлоном» (2:2).

В предыдущем четвертом туре клуб разгромил «Куктош» со счетом 6:1 и сохраняет лидерство, опережая второй «Хатлон» по дополнительным показателям.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,00, ничья — 4,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Истиклол» выиграет, и обе команды забьют за 2,10. 0