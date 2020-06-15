«Арминия» — «Динамо» Дрезден. Прогноз (к. 2.34) и ставки на матч второй Бундеслиги 15 июня 2020 года

В понедельник, 15 июня, в рамках перенесенного матча 28-го тура второй немецкой Бундеслиги «Арминия» на своей «Шюко-Арене» сыграет с дрезденским «Динамо». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Арминия» — «Динамо» Дрезден.

«Арминия»

Клуб из Билефельда за три тура до окончания турнира лидирует во второй Бундеслиги с 58 очками, на 5 очков обгоняя «Гамбург» и имея в запасе игру с «Динамо», чтобы увеличить отрыв.

Разница мячей после 30 матчей 54-27, лучший бомбардир с 18 голами — Фабиан Клос, еще 10 забил Андреас Фогльзаммер.

До перерыва на карантин «Арминия» в марте сыграла на выезде вничью с «Штутгартом» (1:1), а вернулась после паузы в чемпионате в июне ничьей на своем поле с «Оснабрюком» (1:1), упустив победу на последних минутах.

Все прогнозы на Бундеслигу

Следующие два матча «синие» провели на выезде, разойдясь миром с «Гамбургом» (0:0) и вырвав победу на последних минутах у «Хольштайн Киль» (2:1).

В последних турах «Арминия» дома сыграла вничью с «Нюрнбергом» (1:1) и на выезде разошлась миром с «Зандхаузеном» (0:0).

«Динамо» Дрезден

Дрезденский клуб замыкает таблицу второй Бундеслиги с 28 очками, на 3 балла отставая от зоны переходных матчей, и на 5 балов от спасительного 15 места.

Разница мячей после 30 матчей 29-50, лучший бомбардир с 6 голами — Мусса Коне, еще 5 забил Патрик Шмидт, 4 у Александера Йеремейеффа.

По перерыва «Динамо» в марте дома победило «Эрцгебирге» (2:1), а вот возвращние после паузы дрезденцам не удалось — они на своем поле уступили «Штутгарту» (0:2).

Затем было крупное выездное поражение от «Ганновера» (0:3), но начавшуюся неудачную серию прервала гостевая победа на «Веэном» (3:2), вырванная на последних минутах.

В последних тура «Динамо» дома сыграло вничью с «Гройтером» (1:1) и на своем поле уступило «Гамбургу» (0:1), пропустив в концовке матча.

В первом круге «Динамо» дома проиграло «Армини» (0:1). В прошлом сезоне дрезденский клуб уступил на выезде 1:2, а дома проиграл 3:4. «Динамо» выиграло 2 из трех последних выездов к «Арминии».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арминии» — 1.75, победа «Динамо» — 2.50, ничья — 3.45.

Несмотря на турнирное положение «Арминия» неуверенно играет в последних матчах и может потерять очки, хотя прогнозируем, что хозяева не проиграют.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.81 и «Обе забьют» за 2.01. 0