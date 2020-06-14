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    Какой рестарт сезона ждет «Галатасарай»?

    «Ризеспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч турецкой Суперлиги 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Галатасарай»
    Радамель Фалькао
    В 27 туре чемпионата Турции «Ризеспор» будет принимать «Галатасарай». Игра пройдет на стадионе «Чайкур Диди» 14 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ризеспор» — «Галатасарай».
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
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  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Ризеспор»

    После 26 туров турецкой Суперлиги клуб из города Ризе занял 16 место в таблице. На данном этапе сезона команда борется за выживание и отстает от 15-го спасительного места по дополнительным показателям.

    С 1 по 29 февраля «Ризеспор» потерпел четыре поражения кряду. «Черноморские орлы» оказались слабее «Бешикташа» (1:2), «Газиантепа» (0:2), «Башакшехира» (1:2) и «Трабзонспора» (2:5).

    До этих неудачных матчей команда сыграла вничью с «Сивасспором» (1:1) и вылетела из Кубка страны от «Галатасарая» (1:2). Все это стало причиной отставки тренера Картала. На его должность был назначен Унал Караман.

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    В первой встрече под его крылом «Ризеспор» заработал 1 балл в дуэли с «Аланияспором» (1:1), однако в двух следующих поединках до паузы «орлы» проиграли «Анкарагюджю» (1:2) и «Гезтепе» (0:2).

    «Галатасарай»

    В своих 26 матчах чемпионата стамбульский клуб заработал 50 баллов. Сейчас он замыкает тройку сильнейших, отставая от двух других соперников на 3 очка.

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  • 08/06/2020

    • Последний раз подопечные Фатиха Терима проигрывали кому-либо 5 февраля. В тот день «Галатасарай» уступил «Аланияспору» в Кубке Турции (0:2).

    Но позже «львы» отыгрались, забив три гола (3:1). Благодаря этому они прошли дальше. До паузы желто-красные заработали 17 очков в пяти встречах в рамках Суперлиги.

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    Сперва «Галатасарай» одолел «Йени Малатьяспор» (1:0), «Фенербахче» (3:1) и «Генчлербирлиги» (3:0), а позже стамбульский клуб сыграл вничью с «Сивасспором» (2:2) и «Бешикташем» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ризеспора» в грядущей встрече оценивается в 5.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Галатасарая» — 1.62.

    До ухода на карантин «Ризеспор» находился в плохой форме, однако практически в каждом матче команда забивала. В очных встречах с «Галатасараем» этот коллектив редко обходится без голов. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.75. 0

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    «Ризеспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч турецкой Суперлиги 14 июня 2020 года. Прогноз на «Ризеспор» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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