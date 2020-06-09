«Саарбрюккен» — «Байер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 9 июня 2020 года

Во вторник, 9 июня, «Саарбрюккен» на своем поле примет «Байер» в рамках полуфинала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на «Херманн-Нойбергерштадион», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Саарбрюккен» — «Байер».

«Саарбрюккен»

Клуб является представителем Юго-западной региональной лиги. Там он на первом месте.

В нынешнем сезоне «Саарбрюккен» одержал 18 побед в 23 матчах чемпионата. Стоит отметить, что у команды всего две ничьи — одна в чемпионате, вторая в кубке.

В Кубке Германии хозяева стартовали с победы над клубом «Регенсбург» со счетом 3:2. После этого была встреча с «Кельном». Там результат оказался аналогичным.

Все прогнозы на футбол

Затем команда играла с «Карлсруэ» и одержала победу в серии пенальти (0:0). В предыдущей стадии клуб снова выиграл по пенальти — «Фортуну» — после того, как игра завершилась 1:1.

«Байер»

Первый поединок в Кубке Германии леверкузенская команда провела в этом сезоне 10 августа. Тогда в гостях представители Бундеслиги разбили «Алеманию Ахен» (4:1).

А уже на следующем этапе турнира «Байер» у себя дома с минимальным преимуществом одержал верх над «Падерборном» (1:0). Единственный гол забил Лукас Аларио.

В 1/8 финала Кубка страны леверкузенцы встретились с представителем второй Бундеслиги. На «Бай-Арене» подопечные Петера Боша переиграли «Штутгарт» (2:1).

В чемпионате Германии «Аптекари» находятся на пятом месте с 56 баллами на счету.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех хозяев поля оценивается в 19,00, ничья — в 9,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,20. 0